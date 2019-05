von Peter Gerigk

Lörrach – Der fertiggestellte Abschnitt der Basler Straße Nord vermittelt schon einen guten Eindruck davon, wie die neue Flaniermeile als südlicher Eingang ins Stadtzentrum einmal aussehen wird. Wir stellen die neue Gestaltung des öffentlichen Raums und die damit verbundenen Ziele vor. Der Aicheleknoten gehört noch nicht zu diesem Großprojekt. Die Planung für die Umgestaltung der Kreuzung Baumgartner-/Basler Straße wurde auf Wunsch der Stadtverwaltung aus finanziellen und personellen Gründen verschoben.

Ziel: Mehr Aufenthaltsqualität

Der Straßenraum wird mit der neuen Pflasterung einen völlig anderen Charakter erhalten. „Das Ziel ist ganz klar“, stellt Robert Schäfer fest. Der Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist aufgrund der Kanalsanierung in diesem Quartier wie Fachbereichsleiter Klaus Dullisch (Straßen, Verkehr, Sicherheit) intensiv mit der Baustelle vertraut und sagt: „Wir sehen das als ein Element, die Innenstadt in Richtung Einkaufs- und Wohlfühlstadt zu entwickeln.

Die Aufenthaltsqualität wird erheblich verbessert.“ Auch verkehrlich ist das von Bedeutung, beschreibt Schäfer: „Wir wollen die ganz klare Botschaft senden, dass der Langsamverkehr dort Vorrang genießt, obwohl Anlieger und Busse die Straße weiter werden befahren dürfen.“

Vom Meeraner Platz zum Marktplatz

Städteplanerisch betrachtet dienen die Arbeiten auch der Verknüpfung des Alten Marktplatzes mit dem Meeraner Platz. Diese wird erst mit dem Umbau des Aicheleknotens komplett, der Ansatz der Verkehrsberuhigung ist aber schon bei den aktuellen Bauabschnitten deutlich erkennbar und hat einen planungsrechtlichen Hintergrund: Der Meeraner Platz wird im Märkte- und Zentrenkonzept der Innenstadt angeschlossen, was auch optisch sichtbar werden soll und dort Raum für ein neues Warenangebot bietet.

Die Planung für den Aicheleknoten im dritten Bauabschnitt der Arbeiten in der Basler Straße habe Fahrt aufgenommen, sagte Dullisch auf Anfrage. Die Fertigstellung ist in zwei Jahren vorgesehen. Die verlängerte Frist für den Erhalt des 387 000 Euro hohen Zuschusses aus dem Landessanierungsprogramm zur Städtebauförderung endet am 30. April 2021. Die Stadtverwaltung leitet das Projekt Aicheleknoten und setzt zwei externe Ingenieurbüros als Unterstützung ein. Das Büro Rapp Regioplan befasst sich mit der klassischen Straßenplanung und das Büro Hering mit der Gestaltung und dem öffentlichen Raum. Diese Arbeitsteilung sei bei einem Projekt dieser Größenordnung üblich. Nun verfügten die Beteiligten über Spielraum. „Man braucht für eine gute Planung eine gewisse Zeit“, betont Dullisch. Während der Planung müssten immer wieder Details überprüft und geändert werden. „Dabei entstehen immer wieder Probleme, die man lösen muss.“

Bis zu fünf Zonen nebeneinander

Die Planung für die Basler Straße wird schon seit neun Monaten in der Baustelle umgesetzt. Der Straßenbelag mit seinen bis zu fünf unterschiedlich gepflasterten, nebeneinander verlaufenden Zonen ist zwischen Baumgartnerstraße und Dreiländermuseum schon fertiggestellt. Zwischen den beiden Streifen für Fußgänger an den Fassaden der Bebauung entlang befinden sich Zonen für die Bepflanzung mit Bäumen, einen getrennten Radweg und motorisierten Verkehr. Die zwei Bushaltestellen bekommen erhöhte Randsteine, die beim Margaretenheim ist schon fertig. Für Sehbehinderte sind besondere Pflastersteine als Orientierung eingearbeitet. Grundsätzlich erhält der Fuß- und Radverkehr mehr Raum, und zwar, wie Fachleute für Radverkehr stets fordern, voneinander und vom motorisierten Verkehr getrennt.

Schäfer räumt ein, der Stadtverwaltung sei bewusst, dass die Verkehrsberuhigung in diesem Bereich „nicht richtig gut funktionierte“. Anliegerverkehr bleibt gestattet. Allerdings erhofft die Stadtverwaltung sich von der neuen Gestaltung mehr Verkehrsberuhigung. Schäfer ist optimistisch: „Die Optik wirkt sehr stark aufs Verhalten der Verkehrsteilnehmer.“

Die Basler Straße wird bei der Abzweigung Herrenstraße nach Absprache mit dem Gastronomiebetrieb im „Meyerhof“ anders gestaltet als geplant. Laut Schäfer wird dort ein Baum weniger gesetzt und die gut erhaltene Pflasterung, die nahtlos an die am Alten Marktplatz anschließt, erhalten, so dass mehr Platz für den Außenbereich zur Verfügung steht.