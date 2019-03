von Daniela Gschweng

Lörrach – Entstanden aus einem Bedürfnis, die zweite Säule in der Schulbildung besser darzustellen, hat der Gesamtelternbeirat 55 Biografien von Personen jeden Alters gesammelt, die überwiegend Lörracher Schulen besucht haben. Elf Frauen und Männer trugen am Mittwochabend im Rathaus ihren Lebens- und Schulweg vor, die meisten nur mit ihrem Vornamen, aus Gründen des Datenschutzes.

Es wurde eine spannende Veranstaltung, die eindrücklich darstellte, wo manche Schullaufbahn beginnt und wohin sie sich entwickelt. Und dass die Abfolge Gymnasium – Abitur – Studium – Beruf längst nicht der einzige Weg in ein erfülltes Berufsleben ist.

Wäre es nach dem Vater gegangen, berichtete etwa Gabi Adam, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Stadt Lörrach, zum Auftakt der Veranstaltung „Alternative (Schul)wege zum erfüllten Berufsleben“, wäre sie Steuerberaterin geworden. Stattdessen wurde sie erst Chemieingenieurin und dann Heilpraktikerin. Irene (52) steckt in ihrem zweiten Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Auf eine Umschulung habe sie mit 50 Jahren sicher keine Lust mehr, hatte man ihr bei der Agentur für Arbeit vor zwei Jahren gesagt, als sie gerade ihre Stelle als Verkäuferin verloren hatte. „Von wegen. Hillary Clinton ließ sich damals gerade als US-Präsidentschaftskandidatin aufstellen“, berichtete Irene. Die Politikerin ist bedeutend älter.

Für viele Lacher sorgte auch Sabine Schmid (45), die ursprünglich alles werden wollte außer Lehrerin, als sie nach dem Realschulabschluss das Abitur machte. Das stehe so in der Abizeitung, berichtete sie. Seit 2001 unterrichtet sie doch, derzeit an einer kaufmännischen Schule in der Schweiz.

„Diese Fixierung auf das Abitur ist Blödsinn“, fand Christopher, der als Physiotherapeut in der Reha arbeitet. Er hatte schon in der Grundschule Probleme mitzukommen. Als die Hauptschulempfehlung kam, rümpften die Mitschüler die Nase. Die Lehrer der Freien Evangelischen Schule Lörrach (FES) hatten erst einmal damit zu tun, sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Mit Erfolg: Christopher machte den Hauptschulabschluss und anschließend die Mittlere Reife auf der Berufsfachschule, beides mit sehr guten Noten. Er begann eine Ausbildung zum Erzieher mit Fachhochschulreife und schwenkte dann auf Physiotherapie um.

Manchmal dauert es einfach länger. Zeit zum Leben muss auch sein, sagt Stefan (33), Supply Chain Manager und dreifacher Vater. Er hatte nach der Grundschule einfach keine Lust aufs Lernen, Fußball und Freunde waren wichtiger, aber nicht lange. Nach der sechsten Klasse wechselte er von der Pestalozzischule zur Albert-Schweitzer-Schule, machte den Hauptschulabschluss, hängte zwei Jahre Wirtschaftsrealschule und das Berufskolleg Fachhochschulreife dran. Er begann eine Ausbildung zum Industriekaufmann und wechselte danach direkt in die Logistik. Eine Fortbildung zum Qualitätsmanager folgte.

Sahra dagegen ging auf die Hauptschule, weil jeder in der Familie das tat. Nach der Berufsfachschule „Gesundheit und Pflege“ wechselte sie ins biotechnologische Gymnasium auf der Mathilde-Planck-Schule Lörrach und bereitet sich gerade auf das Abitur vor. „Mein Ziel ist es, Biologie zu studieren und danach Forensikerin zu werden“, stellte sie ihre Pläne dar. „Es gibt natürlich auch andere Biografien“, warnte Sonja Mohren, Leiterin der Theodor-Heuss-Realschule Lörrach. Manchmal laufe schulisch alles gut, bis die Pubertät oder auch familiäre Probleme dazwischenkommen, dann geht es nicht mehr. An ihrer Schule treffen Aufsteiger und Absteiger – Mohren nennt sie lieber „Rückläufer“ – zusammen, oft nach jahrelangem Leidensweg. Auch die Hellbergschule Brombach kann davon ein Lied singen. In den schwach besuchten Einstiegsklassen der Werkrealschule habe man in den letzten Jahren Probleme gehabt, die erforderlichen 16 Schüler zusammenbekommen, erklärten Rektorin Petra Sauer und Konrektor Thomas Schmitt.

Diese Leidensphase hätte auch David Weber, Leiter der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), gerne verkürzt. „Auch eine Gemeinschaftsschule passt nicht für alle“, sagt er. „So früh wie möglich informieren und mit uns Kontakt aufnehmen“, rät Weber den Eltern, besonders, wenn eine Empfehlung „gerade so“ erfolgt sei.