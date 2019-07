von Jonas Hirt

Lörrach (hirt) Ein Jugendlicher sucht das Gespräch mit einer Frau, sie kennen sich nicht, reden aber miteinander. Plötzlich zieht er ein Messer und sticht zu – so stellt es die Polizei in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft dar. Der 56-jährigen Frau sei es gelungen dem mutmaßlichen Täter, es handelt sich um einen 14-Jährigen, das Messer abzunehmen. Es kommt zum Gerangel, beide sollen eine Treppe heruntergestürzt sein.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 17.10 Uhr, in einer Schrebergartenanlage bei Tüllingen. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus, auch mit einem Hubschrauber suchte die Polizei. Polizeisprecher Mathias Albicker sagt auf Nachfrage, dass der mutmaßliche Täter nach circa einer halben Stunde unweit des Tatorts gefasst worden sei.

Donnerstagmittag kommt die offizielle Bestätigung, dass die Polizei umgehend den Verdächtigen festgenommen habe. Zeit genug, dass im virtuellen- und realen Leben Gerüchte entstehen. In Facebookgruppen war die Rede davon, dass die Polizei dazu rate, keine Anhalter mitzunehmen. Anwohner sollten zudem zuhause bleiben. Albicker dementiert, dass es einen derartigen offiziellen Hinweis gegeben habe. „Man kann viel kaputt machen, wenn man entsprechende Hinweise streut.“ Es habe sich um eine Einzeltat gehandelt und die Beamten vor Ort hätten einen schnellen Fahndungserfolg erzielt. Hätte man das aber nicht schon am Abend kommunizieren sollen? Mittwochabend sagte der Polizeiführer vom Dienst: „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Mehr könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. „Wir können nur informieren, wenn wir gesicherte Erkenntnisse haben“, betont Albicker. Welche Kommentare in geschlossenen Gruppen gepostet werden, könne man nicht nachvollziehen. Albicker sagt, dass auf der Facebookseite der Polizei eine Anfrage zum Helikopterflug eingegangen sei.

Donnerstagmorgen flog erneut ein Hubschrauber der Polizei über Lörrach. Pressesprecher Albicker sagt, dass von dort aus Fotos vom Tatort gemacht worden seien. „Das ist bei solchen Delikten üblich.“ Albicker sagt, dass das Opfer am Donnerstag vernommen werden könne. Der Tatverdächtige habe sich bisher nicht geäußert, das Motiv und die Hintergründe der Tat seien unklar. Er wurde noch in der Nacht seinen Eltern übergeben.

Es bestehe kein dringender Tatverdacht, die gesetzliche Voraussetzung für die Unterbringung in der Untersuchungshaft (U-Haft) lägen somit nicht vor, erklärt Staatsanwältin Karin Sattler-Bartusch. Ein dringender Tatverdacht liegt vor, wenn der Beschuldigte mit einer großen Wahrscheinlichkeit eine Straftat begangen hat. Die weiteren Ermittlungen, also die Befragung möglicher Zeugen, die Erkenntnisse der Spurensicherung und die Aussage des Opfer werden zeigen, ob sich der Tatverdacht erhärtet. Sattler-Bartusch sagt, dass dann die Unterbringung in der U-Haft möglich sei.