von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Die Tore, die in die Kleingartenanlage Lerchengrund führen, stehen offen, jeder hat Zugang. Doch Kathrin Sutter, seit anderthalb Jahren Vorsitzende des Vereins Gartenfreunde Lörrach, reicht dieses Maß an Öffnung nicht – sie will, dass das Gelände Teil einer künftigen Quartiersarbeit wird. Auch sonst will sie peu à peu neu ausrichten, was hier geschieht. Schon das Sommerfest, das am Sonntag gefeiert wird, wird mehr sein als ein Hock.

Seit einem halben Jahrhundert gibt es den Verein, der die Anlage Lerchengrund zwischen Homburgsiedlung und Hauptfriedhof betreibt. Ursprünglich lagen die Gärten vorn an der Straße. Als dieser Platz für die Wohnblocks gebraucht wurde, versetzte man die Gärten nach hinten. Das Gelände gehört der Stadt, sie verpachtet es an den Verein. Das Areal war mal für den Werkhof im Gespräch, der einen neuen Standort braucht, auch Wohnbebauung ist hier angedacht. Bis 2020 läuft der Pachtvertrag. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Verwaltung schriftlich mit: Der Pachtvertrag wird nicht gekündigt, er läuft weiter. Näheres war gestern nicht zu erfahren.

Junge Familien bereichern die Garten-Gemeinschaft

Auch wenn in den letzten Jahren ungewiss war, wie es weitergeht, gibt es Interessenten für ein Grundstück – mit Warteliste. Und es sind anders als noch vor zehn Jahren oft Jüngere, vor allem Familien, die eine der 69 Parzellen wollen. Das liege auch an der Wohnraumsituation, sagt Kathrin Sutter. Ein Haus mit Garten kann sich kaum noch eine Familie leisten. Wer eine Wohnung hat, nur einen Balkon oder nicht einmal den, möchte auf diesem Weg den Kindern Freiraum und Naturerfahrung bieten – so war es auch bei ihr selbst. Außerdem liege Gärtnern im Trend.

Mit den Jüngeren verändert sich das Leben im Lerchengrund. Das Regelwerk gilt nach wie vor, aber die Toleranz werde größer, sagt die Vorsitzende. Ob wirklich jeder ein Drittel der Fläche mit Nutzpflanzen bestückt, wird nicht überprüft, und über Unkraut will Kathrin Sutter einfach „nicht reden“. Sie tue die Ansichten der „Alteingesessenen“ keinesfalls ab, suche die Balance zwischen den Vorstellungen derer, die schon lange da sind, und den Jüngeren. In jedem Fall aber berge der Wandel Chancen. Alle freuten sich darüber, dass wieder Kinder auf dem Gelände sind. Ihre Idee, den Lerchengrund Richtung Quartiersarbeit zu entwickeln, könne zu Bestrebungen der Stadt in dieser Richtung passen, findet Kathrin Sutter.

Angebote für Schüler etwa der benachbarten Eichendorffschule, Kurse, Hochbeete für Ältere, für die der Garten zu anstrengend wird, vielleicht zusätzliche Tore, die die Öffnung sinnfällig machen – dies und mehr könne eine moderne Perspektive für die gute alte Idee der Kleingärten sein. Solche Impulse kämen auch vom Verband, sagt die Vorsitzende, die ihren Vorstand im Grundsatz hinter sich weiß. „Wir müssen zeigen, dass wir wichtig sind“, sagt sie, und: „Die Idee der geschlossenen Gesellschaft muss weg“.

Der Kontakt zum SAK ist hergestellt, er bietet beim Sommerfest Nistkastenbau an und bringt Schafe mit. Auch der Nabu ist mit im Boot. Eingeladen ist auch die Stadt, ein Vertreter des Landesverbandes kommt. Schließlich feiert der Verein am Sonntag nicht irgendein Sommerfest – sondern ein echtes, stolzes Jubiläum.

Infos im Internet:

http://www.gartenfreunde-lerchengrund.de