Lörrach Fasnacht: Tradition nicht einschränken lassen

Die Stadtverwaltung weitet nach Rücksprache mit Polizei und Innenministerium das Sicherheitskonzept an Fasnacht nicht aus.

Lörrach – Die Fasnachtstage und mit ihnen die großen Veranstaltungen unter freiem Himmel stehen vor der Tür. Immer schon gab es dafür ein Sicherheitskonzept, in das viele eingebunden waren. Angesichts der Terrorgefahr hatte die Narrengilde, die die Straßenfasnacht ausrichtet, in diesem Jahr Vorschläge für erweiterte Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Die Stadt lehnte dies nach Rücksprache mit Polizei und Innenministerium ab.

Was für die Sicherheit geschieht: Wie bei jedem größeren Anlass musste der Veranstalter etwa für den Straßenumzug und die Guggeexplosion, um die es vor allem geht, schon immer ein Sicherheitskonzept vorlegen. Die städtischen Behörden begehen mit Polizei, Feuerwehr, DRK und Technischem Hilfswerk das Areal. Zum Konzept gehören Fluchtwege neben den Bühnen, die Überwachung des Geländes durch Ordner, ein Verbot von Glasflaschen und Gläser, Brandschutz, die Schließung der Poller, verstärkte Polizeipräsenz und der Einsatz privater Security-Kräfte. Dieses Konzept, erklärt Bürgermeister Michael Wilke, werde ständig angepasst und mit der Polizei abgestimmt. Auch werde beim Land und Verfassungsschutz nachgefragt, wie die Gefährdungslage sei.

Auch Nachbarkommunen und der Verband Oberrheinische Narrenzünfte sähen keinen Grund für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Taschenkontrollen durch private Sicherheitsdienste seien überdies rechtlich nicht zulässig. Beim Stimmen-Festival ist das anders: Da ist das Festivalgelände abgegrenzt, der Veranstalter hat damit Hausrecht auf dem Gelände und kann kontrollieren. Das versetzte Aufstellen von Bussen in der Tumringer Straße, um eine Amokfahrt zu erschweren, würde auch Helfern den Weg verlängern. Im übrigen würden die Poller hochgefahren, so Wilke. Grundsätzlich sei die Stadt dankbar, dass sie Aktiven der Fasnacht sich Gedanken machten, erklärt Bürgermeister Wilke. Auch für die Stadt sei die Sicherheit bei Großveranstaltungen ein wichtiges Thema. Doch hätte man umgesetzt, was die Gilde wolle, wäre die Fasnacht als offene Brauchtumsveranstaltung tot gewesen. Man wolle sich nicht, hatte auch Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Pressemitteilung geäußert, „von Terroristen in unseren Freiheitsrechten und Traditionen einschränken lassen“.

Auch der Gemeinderat hatte dies nach Mitteilung der Stadt übereinstimmend so gesehen.