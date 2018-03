Lörrach Familienzentrum nimmt Gestalt an

Planung wurde im Gemeinderatsausschuss mit großer Mehrheit befürwortet. Die Kostenschätzung liegt bei 1,4 Millionen Euro.

Lörrach – Der Umbau des Hauses Baumgartnerstraße 33 zum Familienzentrum wird konkreter. Der Ratsausschuss für Umwelt und Technik, Bildung und Soziales befürwortete am Donnerstag bei zwei Enthaltungen Planung, Kostenberechnung und die Auftragsvergabe an das Architekturbüro Wilhelm und Hovenbitzer und drei Planungsbüros, entscheiden wird am 22. März der Gemeinderat. Rund 1,4 Millionen Euro sind veranschlagt – Überraschungen nicht ausgeschlossen. Verzichtet wird auf den Ausbau der Baumgartnerstraße 31 zur Krippe.

Die Kosten waren es, die zwei Vertreter der Freien Wähler zur Stimmenthaltung veranlassten. Für diese Summe könne man auch einen Neubau hinstellen, argumentierte Thomas Denzer. Außerdem sei das Risiko der Kostensteigerung bei einem Altbau immens. Dies hatte Architekt Frank Hovenbitzer zuvor zwar eingeräumt. Er sagte aber, das Gebäude sei bereits gut untersucht.

Hubert Bernnat (SPD) hatte gerade der Tatsache, dass hier zugleich ein denkmalgeschütztes Gebäude gerettet wird, einen besonderen Charme attestiert. Lörrach sei nicht reich an Baudenkmalen. Er betonte auch, dass die Einrichtung den Campus mit seinen Bildungseinrichtungen sehr gut ergänzen werde.

Das Gebäude, das bisher ein Privathaus war, wird künftig teilöffentlich genutzt. Das hat unter anderem Auswirkungen auf den Brandschutz und die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung. Letztere wird im Erdgeschoss gegeben sein. Das zweigeschossige Haus mit Mansardendach stammt laut Lörracher Denkmalliste aus dem der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Sanierungsstau ist groß, erläuterte Hovenbitzer. Vieles, was getan wird, diene schlicht dem Gebäudehalt. So müssen im Keller Stahlträger ausgetauscht werden. Mit dem Denkmalamt wurden schon Gespräche geführt, da gibt es eine Menge Auflagen. „Die kämpfen um jede Fußleiste“, so der Architekt – auch das verteuert das Projekt.

Das Erdgeschoss wird das Schaustück des künftigen Familienzentrums, das die Familienzentrum Kinderland GmbH betreiben wird. Hier gibt es den Bereich für den offenen Treff mit Café und Räume für Kurse. Im ersten Obergeschoss entstehen ein Minikindergarten und ein Kursraum, ins Obergeschoss kommen Verwaltung, Personal- und Beratungsräume. Außen wird relativ wenig verändert. Ende 2019, so schätzt Hovenbitzer, könnte das Gebäude bezugsfertig sein – eventuell auch früher, wenn die Bausubstanz besser ist als erwartet. Das hält er aber nicht für sehr wahrscheinlich. Dafür ist er sicher, dass das neue Familienzentrum ein Haus mit schöner Atmosphäre wird, „ein kleines Schmuckstück“, das sich gut einfügen wird in die Häuserzeile mit dem Schülercafé Kamelion und den Campus. Nicht realisiert wird der Um- und Ausbau des Hinterhauses (Baumgartnerstraße 31) zur Krippe, der als zweiter Bauabschnitt angedacht war. Der Bedarf an Krippenplätzen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, besteht eher in den nördlichen Stadtteilen.

Die Verkehrssituation, mögliche Nutzungskollisionen mit der Realschule und die Kosten sprächen gegen eine Krippe an dieser Stelle. Auf Nachfrage von Stephan Berg (Grüne) erklärte Bürgermeister Michael Wilke, die Krippe des Familienzentrums in der Konrad-Adenauer-Straße bleibe vorerst bestehen. Im April will die Stadt neue Zahlen zur Bedarfsplanung Kinderbetreuung vorlegen.