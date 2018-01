Lörrach Fairnetzt: Der Impuls von unten

Das bürgerschaftliche Netzwerk Fairnetzt entwickelt seit drei Jahren Ideen, die dem Gemeinwohl dienen. Das Thema Wohnen steht im Mittelpunkt.

Lörrach – Alle reden über Bürgerbeteiligung, Politiker genauso wie diejenigen, die sie vertreten. Das, was im Einzelfall damit gemeint ist, bleibt meist Ansichtssache. In Lörrach melden sich außerhalb der Parteienlandschaft zahlreiche Gruppen zu gesellschaftlichen oder politischen Themen zu Wort, oft mit konkreten Vorschlägen. Als eine Art Netzwerk oder Schnittstelle tritt dabei Fairnetzt auf. Am kommenden Wochenende wird das dreijährige Bestehen gefeiert – und auch eine Bilanz gezogen, was Fairnetzt seither zu Wandel und Gemeinwohl beigetragen hat.

Es ist nicht leicht, ein neues Phänomen wie Fairnetzt zu greifen. Es handelt sich eigentlich nicht um eine weitere Gruppe, auch wäre es falsch, von einem Dachverband verschiedener Initiativen zu sprechen. Auch der Begriff Netzwerk allein wäre zu eng gefasst, denn Fairnetzt verbindet nicht nur einzelne Akteure, Fairnetzt tritt teilweise selbst als Akteur auf, um Querschnittsthemen der dazu gehörenden Initiativen zu betreuen.

Am leichtesten wird Fairnetzt aus seiner Geschichte heraus verständlich. Otmar Donnenberg, eine Art Sprecher von Fairnetzt, stellt das neue Phänomen in einen Zusammenhang mit einer Initiative zur Gemeinwohlökonomie und zum Nellie Nashorn. Als das sozio-kulturelle Zentrum in eine existenzielle Krise geraten war, sahen sich die Aktivisten der Gemeinwohl-Initiative herausgefordert, etwas für den Erhalt des Betriebs zu unternehmen – schließlich handelt es sich beim Nellie Nashorn selbst um eine Einrichtung im Sinne der Gemeinwohlökonomie.

Dafür wollte man mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, die sich ebenfalls regelmäßig im Nellie Nashorn treffen. Pragmatisch ging es um den Ansatz, über die Kooperation eine größere Resonanz zu erhalten, weil jede Gruppe ihre Klientel aktivieren konnte. Konzeptionell ging es dann schnell darum, wie Otmar Donnenberg, „den gesellschaftlichen Wert des Nellie unter Beweis zu stellen“ – eben nicht nur als Gebäude mit Gruppenräumen für dies und jenes, sondern als Sinnzusammenhang.

Mittlerweile hat sich dieser Ansatz etabliert. Über eine Internetplattform (www.fairNETZt-loerrach) erfolgen Austausch und Bündelung. Das regelmäßige Plenum dient dem Gespräch und der Entwicklung von Ideen. „Unser Inkubationsraum“, sagt Donnenberg. Für organisatorische Fragen trifft sich monatlich ein Kernteam. Fester Partner von Fairnetzt ist die Schöpflin-Stiftung, mit der ein Format auf die Beine gestellt wurde, das in Lörrach auf Anhieb viel Zuspruch fand: das Zukunftsforum.

Mit jährlich wechselnden Themen will das Zukunftsforum Menschen zur Diskussion und zur gemeinsamen Arbeit an Ideen und Projekten einladen. „Wohnwandel“, das Thema im ersten Jahr, bewegte viele Lörracher und füllte beim Zukunftstag gleich den Burghof. Unter dem Titel „Fairstärkt“ hat die Schöpflin-Stiftung einen Projektzuschuss in Höhe von 5000 Euro ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Förderung können auch Projekte aus dem Themenkreis „Wohnwandel“ weitergeführt werden.

Für Otmar Donnenberg steht bei all diesen Initiativen der Aspekt Gemeinwohl im Vordergrund, das Entwickeln von Gedanken mehr als die Durchsetzung von Positionen. „Das Prinzip Recht haben zu wollen ist so stark verbreitet, das Prinzip des Dialogs hat es dagegen schwer“, sagt Donnenberg. Dialog müsse man üben. Dabei geht es ihm nicht allein um die Frage, wie und worüber man spricht. Es geht ihm auch um die eher grundlegende Haltung.

Das Bedürfnis, in diesem Sinn mitreden und Ideen entwickeln zu wollen, knüpft Donnenberg nicht an Mehrheiten oder an Masse.

Sich einzubringen müsse in solchen Rahmen wie Fairnetzt oder in den dazu gehörenden Gruppen möglich sein. In den Urformen der Demokratie, erklärt Donnenberg, habe es neben dem Mehrheitsprinzip immer auch das Losverfahren gegeben. Aufgaben seien nicht nur per Wahl, sondern durch Zufall und auf Zeit vergeben worden. Als aktuelles Vorbild dient Donnenberg die Verfassung des österreichischen Bundesland Vorarlberg, wo wechselnde Gruppen von Bürgern zur Beratung der Politik ausgelost werden.

Dass dann am Ende die Politik entscheide und dass es dann bei der Durchsetzung um Mehrheiten gehe, verstehe sich von selbst. Aber bei der Entwicklung von Ideen und Initiativen müsse der Impuls von unten kommen. „Wenn der Anstoß aus den Reihen der Bürger kommt, dann tut sich die Politik doch viel leichter“, sagt Donnenberg. Veränderungen wirkten auf diese Weise nicht wie aufgezwungen. In diesem Sinn ruft Fairnetzt dazu auf, seitens der Politik das Engagement und die Ideen als Angebot anzunehmen und darüber in den Dialog zu treten. Donnenberg: „Es wäre schade, wenn die Kommunalpolitik diese Chance wegwischen würde.“

Fairnetz

Termin: Am Samstag, 3. Februar, ab 15 Uhr feiert Fairnetzt im Nellie Nashorn Geburtstag. Es werden Filmvorführungen, Diskussionen und Workshops stattfinden.

Unter dem Label Fairnetzt versammeln sich folgende Gruppen oder Initiativen: Attac, Repair Café, Freundesreis Asyl, Zukunftsforum Lörrach, Fairbraucher, Amnesty, Critical Mass, Gemeinwohlökonomie, Stadtjugendring, Unicef, Klimafreunde, Arbeitskreis Miteinander, BUND.