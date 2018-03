Lörrach Euromin: Steinzeit bei der Lörracher Messe

Die Euromin lockte 6000 Besucher – und ganz besondere Typen.

Lörrach – Die Sammlerkultur lebt, das wurde an der Schmuck- und Mineralienmesse Euromin im Grüttpark allzu deutlich. In anderen Teilen des Schwarzwalds lebt sogar der Tourismus von der Leidenschaft für Steine, deren Innerstes farbige Strukturen hervorbringt. Deshalb wird die Euromin im März zum Treffpunkt für Experten, Sammler und Geologen, die an diesem Wochenende auf rund 6000 faszinierte Besucher trafen. Eine kleine Typologie der Teilnehmer.

Der Experte

Richard Bayerl, der einen Stand zur Mineralienbestimmung betreibt, ist der Inbegriff der Sammlerkultur. Sein Wissensschatz, den er sich in 30 Jahren als Hobby-Mineraloge angeeignet hat, scheint ebenso unendlich wie seine Leidenschaft für Mineralien. Fast scheint es, als ob die Steine sein ganzes Leben mitgeprägt haben. Mit 13 Jahren vollzog er seine ersten Schritte in Richtung Grubenleben, kaufte sich als 15-Jähriger sein erstes Werkzeug und hat in der Grube Clara in Oberwolfach auch seine Ehefrau kennengelernt, die selbst Sammlerin ist. Daneben fügt sich sein Beruf als Chemielaborant perfekt in seine Leidenschaft. Vor allem bei der Mineralienbestimmung mittels Säuretest kommt ihm das Wissen der analytischen Chemie zugute. Sein Spezialgebiet, die Grube Clara, ist mit mehr als 400 verschiedenen Mineralien eine der mineralienreichsten Gruben der Welt, um die herum sich heute ein reger Tourismus entwickelt hat. Nicht nur Sammler aus aller Welt, sondern auch Familien begeben sich dort in den Bauch der Erde, um bunte Steine zu bergen und der Natur nahe zu sein. Bayerl selbst hat sich bei der Mineralienbestimmung auf Funde aus „der Clara“ spezialisiert, weil er darüber am meisten weiß. Seine Sammlung aus der Grube in Oberwolfach dient übrigens auch Doktoranden von der Uni Tübingen als Recherchematerial. Daneben arbeitet Bayerl auch mit einem Museum in Wien zusammen. Außerdem können Geologen aus den Sammlungen verschiedener Dekaden Schlüsse über die Entstehung und Entwicklung der Clara-Grube ziehen.

Der Leidenschaftliche

Lenn Olsen aus Dänemark ist mit seiner Ehefrau fast das ganze Jahr über unterwegs. Zum einen, um auf Messen in ganz Europa die Waren aus eigener Herstellung auszustellen, zum anderen, um auf die Suche nach Materialien für die Schmuckherstellung zu gehen. Doch das, was Olsen beschreibt, klingt mehr nach Jagd, denn nach Suche. Das Revier der beiden liegt meist in Australien. Dort begeben sie sich ins Abenteuer, das an eine Schatzsuche erinnert, wie man sie aus Filmen kennt. Von Ortsbeschreibungen und Karten, mal in den Sand gezeichnet, mal grob auf Papier gemalt, berichtet Olsen: „Oft ist es schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu suchen.“ Zumal das Gebiet meist in der Wüste liegt, die in Australien besonders unwirtlich ist. „Da ist man besser vorbereitet“, meint Olsen und dennoch sei es ein Spiel mit dem Leben. Eines, das Hartnäckigkeit, Geduld und eine gesunde Balance zwischen Festbeißen und Loslassen erfordert, schließlich dürfe man bei aller Leidenschaft die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Auge verlieren. Und manchmal stimmt die Balance: 12 Jahre lang war Olsen auf der Suche nach einem 255 Millionen Jahre alten fossilen Tier aus der Saurierzeit. Zur Euromin in Lörrach hält er es in der Hand.

Der Großhändler

Martin van Meggelen aus Norddeutschland bei Bremen ist an seinem Stand umgeben von einer ganzen Armada an farbenfrohen Mineralien. Für die interessieren sich am Sonntagnachmittag viele Menschen. Dennoch ist es für den Großhändler schwer, seinen Lebensunterhalt mit dem professionellen Verkauf von Mineralien zu sichern. „Meine Frau geht einer anderen gut bezahlten Tätigkeit nach, sonst wäre das nicht möglich“. In Europa gebe es nicht mehr viel zu finden, meint van Meggelen. Deshalb müsse der Sammler heute weit reisen. Daneben machten den Sammlern gestiegene Sicherungsbestimmungen für Gruben und Stollen das Leben schwer. Nach Lörrach zieht es van Meggelen immer wieder, weil das Dreiländereck das Geschäft belebe. Zudem kennen ihn bereits viele Menschen und suchten ihn bei der Euromin gezielt auf. „Wir sind hier nicht zum Fliegen fangen, zwar genießen wir auch das besondere Flair einer Messe, aber am Ende muss finanziell schon was hängenbleiben.

Der Geologe

Peter Peiner ist Diplomgeologe. Das steht auch auf seinem Schild am Stand. Um die Mittagszeit versucht er, einen Happen zu essen, muss die Mahlzeit aber immer wieder beiseite legen, weil er und seine Mineralien, teils zugekauft, teils selbst gesammelt, zu sehr Hingucker sind. Seit 40 Jahren widmet er sein Leben den Steinen. Zunächst war der Verkauf ihm einst Zubrot zum Studium, anschließend hat er sich dem Geschäft um die Beratung in Mineralogie, Geologie und Gemmologie sowie dem Verkauf hauptberuflich gewidmet. Durch sein Studium könne er auf einen reichen Wissensschatz bauen. Sein Stand in Lörrach sei aber weniger von Sammlern besucht. Stattdessen sei das Publikum bunt durchmischt und es kaufe meist, weil es sich in einen besonders schönen Stein „verliebt“ habe. Andere suchten bei ihm gezielt Steine zur Unterstützung von Therapien. Den Begriff „Heilstein“ will Peiner nicht benutzen. Stattdessen weise er diese Käufer darauf hin, dass eine medizinische Behandlung unabdingbar ist. „Doch wer dran glaubt, dem können die Steine Kraft geben, ähnlich wie ein Glücksbringer.“