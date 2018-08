von Daniel Gramespacher

Lörrach – Aus drei mach eins: Zum 1. Januar 2020 wird die Ausbildung in der Pflege einheitlicher; sie ermöglicht, danach in allen Versorgungsbereichen zu arbeiten, in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege (siehe Info). Noch fehlen viele konkreten Vorgaben von Bund und Land. Im Kreis Lörrach bereitet man sich aber bereits auf die Reform der Pflegeberufe vor.

Viele Akteure mit im Boot

Betroffen sind viele Akteure: in der Altenpflege die vom Landkreis getragene Mathilde-Planck-Schule (MPS), die zum St. Josefshaus Herten gehörende Theresia-Scherer-Schule und die vom Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona getragene Altenpflegeschule Manoah –, die an die Kliniken des Landkreises angedockte Schule für Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie alle Ausbildungsbetriebe in der Pflege: Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Pflegedienste.

Die Pflegeausbildung auf das neue Gleis zu stellen, sei eine große Herausforderung, weiß Martina Bleile, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Kultur im Landratsamt. Um frühzeitig die Weichen zu stellen, trafen sich Vertreter der vier Schulen sowie von Anstellungsträgern im Juni zu einem ersten Gespräch. Allen sei klar, dass man aufeinander angewiesen ist, um praktische und schulische Ausbildung aufeinander abzustimmen.

300 bis 350 Auszubildende

Derzeit rechnet man kreisweit mit rund 300 bis 350 Auszubildenden in der Pflege. Davon entfallen etwa zwei Fünftel auf die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und je ein Fünften auf die drei Altenpflegeschulen. Angesichts des demografischen Wandels und des damit steigenden Bedarfs dürften diese Zahlen steigen – zumindest sollten sie es. Laut Arbeitsagentur waren 2017 im Landkreis durchschnittlich 1364 Menschen in der Alten- und 1658 in der Krankenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Einig waren sich die Kooperationspartner beim Auftakttreffen, dass es einer Koordinierungsstelle bedarf, die die Fäden in der Hand hat, den Zeitplan im Auge behält und die Ergebnisse zusammenfasst. Und diese ist beim Landratsamt angesiedelt. Für Landrätin Marion Dammann sei es wichtig, die neue Ausbildung auf gute Beine zu stellen und damit auch die Versorgung im Landkreis sicherzustellen, erläutert Martina Bleile. Ihre Kollegin Susann Franke aus dem Dezernat Finanzen, Zentrales Management und Bildung arbeitet sich in das Thema ein, um im Oktober die Projektleitung zu übernehmen.

Koordination im Landratsamt

Kurz darauf ist ein zweites Treffen angesetzt, bei dem der Projektauftrag formuliert werden soll, damit die Arbeit richtig starten kann. Schließlich bleiben nur knapp eineinhalb Jahre Zeit. Auch wenn die Rahmenlehrpläne des Landes für die inhaltliche Ausgestaltung der neuen Ausbildung noch nicht vorliegen, ist jede Schule aufgefordert, sich Gedanken zu machen über Ausbildungspläne, die dann zu harmonisieren sind.

Kindermedizin und Psychiatrie

Drei harte Nüsse, die es zu knacken gilt, zeichnen sich bereits ab: Alle Azubis müssen künftig in allen Bereichen Praxisstunden absolvieren. Vor allem in der Kinder- und Jugendmedizin sowie in der Psychiatrie dürfte das Engpässe geben: Es fehlt an Plätzen. Von der Grundidee her soll künftig jede Schule den gesamten neuen Lehrstoff vermitteln. Wie das praktisch gehen soll, ist noch offen, eventuell durch den Austausch von Lehrkräften. Hier besteht ein hoher Abstimmungsbedarf, zumal die Schulen bislang nach unterschiedlichen Systemen – im Block oder tageweise – unterrichten. Schließlich dürfte es auch schwierig werden, den Azubis für alle Praxisphasen ausreichend viele qualifizierte Praxisbegleiter zur Seite zu stellen.

Kein Grund zum Abwarten

Gabriele Marx, Leiterin der Abteilung Sozialpädagogik & Altenhilfe an der MPS, stellt angesichts der anstehenden Neuerungen eine Verunsicherung fest. Zurückhaltung sei aber nicht angebracht. „Es gibt keinen Grund abzuwarten.“ Zumal die Altenpflege ein Beruf mit Zukunft sei. Wer 2018/19 eine Ausbildung beginnt, macht noch den bisherigen Abschluss; wer im Herbst 2019 einsteigt, soll am Ende bereits Pflegefachfrau oder -mann sein. In der Umsetzung sieht Marx noch viele Fragezeichen. Der Blick geht unter anderem nach Nordrhein-Westfalen, das schon einen Schritt weiter ist. Nicht verhehlen will Gabriele Marx, dass sie fürchtet, dass über die Reform Elemente der Altenpflege wie Alltagsbewältigung und -betreuung zugunsten medizinischer Kompetenzen abgespeckt werden.

Positiv sieht Gabriele Quay, Leiterin der Theresia-Scherer-Schule, die Reform. Sie hofft, dass „die Pflege aus der Ecke kommt, die Altenpflege den negativen Touch verliert und sich das Image verbessert“. Wichtig sei die künftige Gleichstellung der Pflegeberufe. Auch Quay weist auf die beschränkten Kapazitäten in den klinischen Praxisphasen hin und die weiten Wege, die künftig etwa Pflegeazubis aus dem Oberen Wiesental hierfür auf sich nehmen müssten.

Vorteile und Kritik

Die Altenpflegeschule Manoah sieht Leiter Rainer Böheim auf die Reform vorbereitet. Wesentliche Schritte zur Einführung des Pflegeberufegesetzes seien bereits gemacht. Praktika mit Einblicken in alle Pflegebereiche, das bessere gegenseitige Verständnis, die europaweite Anerkennung der generalistischen Pflegeausbildung sowie eine Angleichung der Bezahlung in der Altenhilfe an jene in Akut- und Kindermedizin, nennt er als Pluspunkte der Reform der Pflegeberufe. Kritisch sieht er, dass manche Themen nur noch exemplarisch unterrichtet werden können, eine Verlagerung von Inhalten aus der Grundausbildung in die Fort- und Weiterbildung bei den Arbeitgebern, einen möglichen qualitativen Einbruch da und dort zum Start, eine allgemeine Verunsicherung, weswegen mit einer Bewerbung zögern und die noch unklare Finanzierung.

Auch Christina Ade-Schwöble, Leiterin der Schule für Pflegeberufe bei den Kreiskliniken mit rund 150 Schülern, spricht von einer Unsicherheit für die Schulen, beruhigt aber zugleich: Pflegerinnen für Kinder und Erwachsene im Krankenhaus werde es weiterhin geben, egal unter welcher Berufsbezeichnung. Für die Absolventen könnte sich künftig der Vorteil ergeben, mit einer soliden Ausbildung in allen Bereichen zu arbeiten.

Pflegeausbildung Zum 1. Januar 2020 soll der neue Ausbildungsgang zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann starten. Ziel der Reform ist es, die Pflegeausbildung attraktiver zu machen und an die neuen Bedürfnisse der alternden Gesellschaft anzupassen. Pflegende sollen künftig leichter zwischen den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wechseln können und Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. Auch soll die Ausbildung EU-kompatibel werden. Nach dem Pflegeberufegesetz beginnen alle Bewerber mit einer zweijährigen generalistischen Pflegeausbildung. Anschließend können die Auszubildenden entscheiden, ob sie die generalistische Ausbildung fortsetzen oder für das letzte Jahr einen spezialisierten Abschluss als Altenpfleger oder Kinderkrankenpfleger wählen. Einen gesonderten Abschluss in der Krankenpflege soll es dann nicht mehr geben. Das Schulgeld wird auch abgeschafft.

