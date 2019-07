von Maja Tolsdorf

Lörrach – „Stimmen“-Stimmung in der Lörracher Innenstadt. Noch zahlreicher als bei den Abenden mit Jan Delay und George Ezra sind bei Revolverheld am Samstagabend die Menschen unterwegs, um das sommerliche Flair und die Musik zu genießen. Während die einen versuchen, als Zaungäste einen Blick auf die Bühne zu erhaschen, leben andere die gesellige Variante von „Stimmen“. Ein Rundgang.

Gemütlich ist es nicht gerade auf dem Konzertareal. Gleich geht es los mit Revolverheld. Die Zuschauer stehen dicht an dicht, wer sich hindurchquetschen muss, wird mit genervtem Blick bedacht. Da nützt auch die gemurmelte Entschuldigung nichts, die im Gewirr tausender Stimmen untergeht. Doch wirklich wütend ist niemand, die Stimmung ist entspannt. Wegen Gemütlichkeit ist schließlich niemand hier, sondern wegen der Hamburger Band Revolverheld und einem gemeinsamen Konzerterlebnis.

Jeder Fan kennt das – bei solch einem Abend darf es ruhig laut, eng und unbequem sein. Hauptsache man hat getanzt, gejubelt, geklatscht und gesungen und damit die Freude an der Band und der Musik zum Ausdruck gebracht. Wenig später brandet der Jubel aus tausenden Kehlen auf: Revolverheld hat die Bühne betreten. Wenige Minuten später singen sie: „So wie jetzt wird‘s nie wieder sein.“ Das klingt wie das Motto des Abends – vor der Bühne und in der Stadt rund ums Festival. Relaxt genießen die Menschen vor den Toren des Konzertareals das Festival. Auf einer Picknickdecke unterm Baum beim Eingang am Marktplatz sitzen Michi und Lena. Das haben sie sich schon beim Marktplatz-Konzert von George Ezra am Donnerstagabend vorgenommen, als sie einige Frauen beobachteten, die es sich unter der Platane stilvoll bequem gemacht hatten. „Da war uns gleich klar, dass wir das auch machen wollen“, sagt Lena. Direkt ins Konzert zu gehen, war für die Studenten aus finanziellen Gründen keine Alternative. „Zudem kommt es uns auf die Musik an und nicht so sehr darauf, den Künstler zu sehen.“

Entspannt geht es auch am Bierbrunnen in der Tumringer Straße zu. Die Musik ist dort gut zu hören, aber nicht so laut, dass Gespräche nur schreiend möglich sind. Auf einer der Bierbänke genießen Anja, Petra, Christoph und Mathias den Konzertabend. Alle hatten am Donnerstagabend auf dem Areal das Konzert von George Ezra genossen. Am Samstagabend wollten sie das Festival nun für die Geselligkeit nutzen. „Wenn schon mal was los ist in Lörrach, wollen wir auch dabei sein“, sagt Mathias. Und das wollen viele andere auch. Beim Gang rund ums Konzertareal scheint es fast, als ob in der Stadt ebenso viele Menschen unterwegs sind wie Konzertbesucher auf dem Areal. Denn ganz gleich, ob am Eingang beim Kino, an der Basler Straße oder in der Tumringer Straße, auch die Zaungäste genießen das besondere Stimmenflair in der Innstadt. Die meisten von ihnen haben sich beim Eingang am Marktplatz versammelt.

Während die einen sich in der voll besetzen Eisdiele oder in der Pizzeria aufs Zuhören beschränken, nutzen andere mit dem Eis in der Hand die Bänke um die Bäume, um einen Blick auf die Bühne zu erhaschen. Väter schultern am Eingang ihre Kinder, um ihnen den Blick auf die Bühne zu ermöglichen. Zufrieden sein dürfte deshalb nicht nur die Stimmen-Gastronomie auf dem Platz, denn bei den Gaststätten und Eisdielen der Innenstadt herrscht ebenso reger Betrieb wie an Bars und Bierschenken auf dem Areal.

Eine Pause haben während des Konzerts nur die Stände direkt neben der Bühne, denn die volle Aufmerksamkeit der Fans gehört dort dem Bühnengeschehen. „Ich glaube das Stimmen-Festival ist einzigartig, so etwas habe ich noch nirgendwo gesehen“, sagt Martina Borowski. Mit dem La-Jefa-Foodtruck ist die Familie aus Kenzingen erstmals bei „Stimmen“ dabei. „Mexikanisches Soulfood“ bieten sie an, wie Borowski beschreibt, also Hausmannskost nach Familienrezepten, nach denen ihr mexikanischer Ehemann kocht. Mit dem Umsatz ist Borowski zufrieden. „Das Essen kommt bei den Leuten sehr gut an, ich habe bisher nur zufriedene Gesichter gesehen“, sagt sie.

Dicht stehen die Konzertbesucher nicht nur vor der Bühne, sondern auch in den hinteren Reihen. Zwar ist dort etwas mehr Raum bis zur Schulter des Nebenmanns, doch einfache und bequeme Wege zum Getränkeausschank gibt es auch beim dritten Marktplatzkonzert nicht. Das ist womöglich mit ein Grund, warum das DRK am Samstagabend sechs Patientinnen behandeln muss. „Aber alles nicht dramatisch, es ging um Kreislaufbeschwerden und damit um typische Konzertmalaisen“, sagt DRK-Einsatzleiter Simon Redling. Nach wenigen Minuten in der Obhut der Rettungssanitäter hätten sich die jungen Frauen bald erholt.

Insgesamt schien den Konzertbesuchern die Puste aber nicht auszugehen. Ob Mädchen, Bub oder Elterngeneration – beim Konzert von Revolverheld feiern die Familien. Und während der Sprössling gerade stumm zur Bühne blickt, singt eben die Mama aus vollem Hals, während Papa das Handy zückt und zur Ballade „Ich lass für dich das Licht an“ die Szenerie filmt. Dann wird nach dem kollektiven Singen und Tanzen das Taschentuch gezückt. Denn zu dem Song, dessen Video den Heiratsantrag des besten Freundes der Band festhält, fließen ein paar Tränchen. Und auch dazu passt das Motto vom Anfang: So wie jetzt wird‘s nie wieder sein.