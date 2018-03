Lörrach Erste Kandidatin bei Bürgermeisterwahl im Rennen

Die Fachbereichsleiterin Stadtplanung und Stadtentwicklung, Monika Neuhöfer-Avdic, ist die erste Kandidatin für die anstehende Baubürgermeisterwahl in Lörrach.

Monika Neuhöfer-Avdic, derzeit Fachbereichsleiterin Stadtplanung und Stadtentwicklung, möchte Bürgermeisterin werden. Mit Beginn der Ausschreibungsfrist bestätigte die 45-jährige Rheinländerin ihre Kandidatur, die spätestens seit dem Zuschnitt des Amts auf eine klassische Baubürgermeisterstelle zu erwarten war. Die Arbeit an der „Stadt für alle“ steht im Mittelpunkt der Bewerbung. Die Planerin möchte mit dem Wechsel vom Fachbereich ins politische Amt ihre Arbeit „näher an die Menschen“ bringen.

Seit zwei Jahren ist Monika Neuhöfer-Avdic nun in Lörrach tätig. Wenn es nach der Fachbereichsleiterin geht, dann werden dieser kurzen Zeit an der Spitze eines Verwaltungsressorts viele Jahre als Bürgermeisterin folgen. Wenn sie gewählt werde, strebe sie auch eine zweite Amtszeit an. Die wichtigen Bauprojekte in Lörrach erforderten „Kontinuität und Verlässlichkeit“, wie Neuhöfer-Avdic in einem Mediengespräch sagte. Im Fall ihrer Wahl würde sie mit ihrer Familie – Monika Neuhöfer-Avdic hat einen Mann und vier Kinder – von Bad Säckingen nach Lörrach ziehen. Der nächste Karriereschritt wäre ohnehin angestanden. Wenn sich nun in Lörrach die Chance biete, dann sei das umso besser. Mit OB Jörg Lutz würde sie im Erfolgsfall die Rathausspitze bilden. Beide verbindet eine gemeinsame Zeit in Grenzach-Wyhlen, wo Neuhöfer-Avdic Bauamtsleiterin war. Die Zusammenarbeit sei eingeübt und doch kritikfähig.

Kern der Bewerbung ist das Ziel, die fachliche Seite mit politischen Facetten zu verbinden. Neuhöfer-Avdic hat nach dem Studium der Architektur mit dem Schwerpunkt Stadt- und Regionalplanung ein weiteres Studium zur Stadtentwicklung und zur Kommunikation in Planungsprozessen abgebrochen. Die Menschen frühzeitig einzubinden erleichtere nicht nur die politische Durchsetzbarkeit der Vorhaben. Vielmehr gehe es auch um Qualität, weil Rückmeldungen und Ideen der Bürger Planungen verbessern können. Neben den bereits laufenden Lörracher Projekten wie der Begleitung des Klinikneubaus, der Wohnraumoffensive, der Gewerbeflächenplanung, dem Post-Areal und der Innenstadtentwicklung sieht Neuhöfer-Avdic noch viele weitere Herausforderungen.

Quartiere weiter zu entwickeln, zu verdichten und mit hochwertigen Frei- und Grünbereichen aufzuwerten sei ein Thema. Als weiteren Schwerpunkt nennt Neuhöfer-Avdic dem großen Komplex Mobilität, bei dem als Alternative zum „raumgreifenden Individualverkehr“ verbessert werden müssten. Stadtentwicklung müsse immer mit Blick auf den demografischen Wandel erfolgen und alle Bevölkerungsschichten berücksichtigen.