von Maja Tolsdorf

Lörrach – Die Sommerferien haben begonnen und es ist nicht gar so heiß wie noch vor wenigen Tagen. Deshalb geht es an diesem Samstagnachmittag entspannt zu im Parkschwimmbad. Bei Besucherzahlen unter 1000 kann auch das Personal den Arbeitstag entspannt angehen. Dass es auch anders geht, hat der 30. Juni gezeigt. Da wurde mit 6157 Gästen ein absoluter Besucherrekord erzielt. In den kommenden Tagen rechnen die Verantwortlichen damit, dass der 100 000. Besucher das Drehkreuz passiert.

Es ist ruhig an diesem Samstagnachmittag. Gemächlich ziehen die Besucher im Schwimmerbecken ihre Bahnen. Auch im Nichtschwimmerbecken und auf den Liegewiesen geht es entspannt zu. Jeder der rund 650 Besucher hat genug Platz und Ruhe, um sich leise zu unterhalten oder ein Buch zu lesen. Auch Schwimmmeister und Schichtleiter Sergej Gvozdev genießt diesen ruhigen Arbeitstag. Gemeinsam mit Stefan Stolp hat er am Beckenrand ein wachsames Auge auf die Badegäste. Zudem unterstützen zwei Rettungsschwimmer der DLRG das Schwimmmeisterteam. Es ist leicht, den Überblick zu behalten, denn selbst bei den Rutschen, im seichten Wasser für Familien mit Kindern oder am Sprungturm herrschen geordnete Verhältnisse.

Sonntags ist es im Parkschwimmbad am vollsten

Dass es auch anders sein kann, hat das Bäderteam am 30. Juni zu spüren bekommen. Denn das Parkschwimmbad hat an diesem Sonntag mit 6157 Besuchern einen absoluten Rekord aufgestellt. „Nicht einmal jahrzehntelange Mitarbeiter können sich an einen Tag mit mehr Besuchern erinnern“, sagt Wolfgang Droll, Leiter der Stadtwerke. Selbst im Jahrhundertsommer 2003 blieben die Besucherzahlen knapp unter 6000. In den kommenden Tagen rechnet Droll damit, dass die 100 000er-Marke erreicht wird.

„An diesem letzten Juni-Sonntag sind wir an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“, sagt Droll. Auch Schwimmmeister Gvozdev erinnert sich an einen „grenzwertigen Arbeitstag“, auch wenn er sich ebenso wie Wolfgang Droll freut, wenn so viele Menschen das Parkschwimmbad besuchen. „Es ist in jedem Sommer ein Anziehungspunkt“, sagt Gvozdev.

Allerdings mache sich der Beginn der Sommerferien bei den Besucherzahlen bemerkbar, weil doch etliche verreisten. Samstags kämen zudem viele erst am späteren Nachmittag. „Die einen gehen erst einkaufen, andere müssen vormittags arbeiten“, sagt der Schichtleiter. Wer in Ruhe schwimmen will, sei am Samstagvormittag da. Am Sonntag sei es meist ganztags mit der Ruhe vorbei, denn die meisten kämen nach dem Frühstück, um den ganzen Tag im Bad zu verbringen.

An den tendenziell besucherstarken Tagen wird das Bäderteam von Sicherheitspersonal unterstützt. Das habe laut Droll nichts damit zu tun, dass die Zeiten gefährlicher geworden sind. Der Sicherheitsdienst kommt hinzu, wenn der personelle Bereich aus dem städtischen Bäderteam nicht voll besetzt ist und viele Besucher erwartet werden. Vorfälle wie in Düsseldorf, wo das Schwimmbad wegen randalierender Jugendlicher geräumt werden musste, gibt es laut Droll in Lörrach nicht. „Im vergangenen Jahr gab es einige wenige Vorkommnisse, zu denen die Polizei hinzugerufen werden musste.“ Eine Gruppe von jungen Männern hatte für Unruhe gesorgt und konnte von den Schwimmmeistern nicht beruhigt werden. In diesem Jahr gab es laut Droll bisher sogar weniger solcher Fälle. Nur einmal musste die Polizei wegen einer Schlägerei mit mehreren Jugendlichen hinzugerufen werden.

Doch nicht nur das Sicherheitspersonal ist für solche Fälle geschult. Auch die Schwimmmeister haben gelernt, deeskalierend zu wirken. „Lässt sich eine Situation nicht beruhigen, sind sie aber angewiesen, die Polizei hinzuzurufen“, sagt Droll. Der Sicherheitsdienst hat erstmals in diesem Jahr auf Rundgängen das gesamten Bad im Blick, damit sich die Schwimmmeister aufs Geschehen in den Becken konzentrieren können.

Dort sorgt laut Bäderleiter Alexander Rudnick ab und an das Wetter für Diskussionen. Dank der Apps auf den Smartphones käme es vor, dass Gäste die Entscheidung des Personals, die Becken zu räumen, anzweifeln. „Wir wollen den Badenden so lange wie möglich ihren Spaß lassen, doch die Verantwortung trägt der Schwimmmeister“, sagt Rudnick. Und der hat bei aufziehenden Gewittern nicht nur den Wetterradar im Blick, sondern auch die reale Lage ringsum. Klaus Kettner zum Beispiel macht seit 40 Jahren Dienst im Schwimmbad und könne sehr zuverlässig voraussagen, wo die Gewitter aufziehen, die bleiben, sagt Rudnick.

Manche Besucher kommen fast jeden Tag

An diesem Samstag herrscht eitel Sonnenschein. Im seichten Teil des Nichtschwimmerbeckens planschen die einjährige Philine und Charlotte (5), die Töchter von Anna, die lieber am Beckenrand bleibt. „Ich finde, es ist hier eine tolle Sache mit Planschbecken, Kinderbecken und Spielplatz“, sagt die Mutter. An diesem Samstag genießt sie es, dass nicht so viel los ist wie sonst. Am Planschbecken sitzt Jan aus Donaueschingen auf einer Bank und hat ein wachsames Auge auf seine Söhne Noah (2) und Jona (3). Er besucht einen Freund in Lörrach und nutzt den schönen Tag zum Schwimmbadbesuch. „Es ist schön hier und sehr entspannt, weil nicht ganz so viel los ist heute“, sagt Jan.

Entspannt lassen es auch vier Mädchen auf der Liegewiese angehen. „Wir sind fast jeden Tag hier“, sagen Ayse (13), Lilith (12), Chiara und Ilaria (beide 13). Auf die Frage, was ihnen besonders gefällt, sagen sie: „Na einfach alles.“ Baden gehen sie am liebsten im Nichtschwimmerbecken. „Da sind wir fast die ganze Zeit im Strudel“, sagt Ayse, bevor sich die Mädchen wieder ihrem Gespräch zuwenden. Nur nichts überstürzen an diesem entspannten Samstag im Parkschwimmbad.