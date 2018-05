Kultur Enorm Verdichtetes Erzählen ist zu lesen im Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt von Peter Stamm

Autor Peter Stamm stellte seinen neuen Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ bei einer Lesung in der Buchhandlung "Osiander" in Lörrach vor.

Das Doppelgänger-Motiv ist in der Literatur bekannt und beliebt. Peter Stamm, den das Thema Doppelgänger literarisch schon immer umtreibt, dürfte für seinen neuen Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ das Thema des Wechsels der Identität gründlich recherchiert haben. In seinen Büchern geistert das Motiv des Doppelgängers schon immer herum: als Spiegelmotiv, als das Bild vom Selbst, vom eigenen Ich. Bekanntlich baut unser ganzes Selbstbild auf Erinnerungen auf, und so erinnert sich Peter Stamm nun an seinen erfolgreichen, vor 20 Jahren erschienenen Debütroman „Agnes“, der in Baden-Württemberg Schullektüre ist und verfilmt wurde.

In diesem Schicksalsroman, den er im Literaturhaus Basel und in der Lörracher Buchhandlung „Osiander“ vorstellte, denkt der „Meister der leisen Dramatik“ auch an sein Leben zurück. Dazu benutzt Stamm autobiografische Fakten, weil heute in einer Welt der Fiktionen das Schriftstellerische wieder angesagt ist. Aber es ist keine Autobiografie, obwohl es viele Parallelen gibt. Es kommt einiges zusammen in diesem kurzen, dichten Stück Prosa des großen Erzählers, der viel zwischen den Zeilen schreibt. Wie immer bei ihm, sind es präzise komponierte Sätze, sodass man über dieses „lebendige Schreiben“ nur so staunt. Stamm legt viele Fährten und spinnt raffiniert Fäden. So trifft ein gewisser Christoph die viel jüngere Lena, die einer Frau ähnelt, die er vor 20 Jahren geliebt hat.

Die Versuchsanordnung, die der 55-jährige Schriftsteller mit seinen Figuren vornimmt, ist sicher auch so etwas wie ein Spiel. Stamm wollte hier ganz konkret visualisieren, wie man sich fühlt, wenn man seinem Alter Ego gegenübersteht. Sagt er doch selber, er habe ein Buch über ein Buch geschrieben, eine Art „Mega-Agnes“, das man versteht, ohne „den Erstling Agnes gelesen zu haben“. Nicht ganz unschuldig daran sind die Schüler, die ihn immer gedrängt hätten: „Schreiben Sie eine Fortsetzung von Agnes“.

Und irgendwann hat der Autor Spaß daran bekommen, nicht mehr realistisch zu sein. Und so fließen in diesem Buch viele Themen zwischen Realität und Fiktion zusammen, große Fragen philosophischer und existenzieller Art über Identität, aber auch eine Liebesgeschichte über die Unmöglichkeit der Liebe. Eigentlich erstaunlich, was in diesem schmalen Buch mit dem schönen Titel so alles an verdichtetem Erzählen steckt.