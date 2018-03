Lörrach Enkeltrick: Die Polizei holt niemals Geld

Immer öfter versuchen Betrüger, mit Schockanrufen, Enkeltricks oder als falsche Polizisten ältere Menschen zu bestehlen.

Lörrach (gtr) Enkeltricks, Schockanrufe, falsche Polizeibeamte: „Das macht uns große Sorgen“, sagte Polizeipräsident Bernhard Rotzinger bei der Vorstellung der Kriminalstatistik am Dienstag. Seit dem vergangenen Jahr kommt es zu einem massiven Anstieg der Fälle von Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen. Die Polizei rechnet mit einer hohen Dunkelziffer.

45 Fälle wurden der Polizei im Jahr 2017 gemeldet. Glücklicherweise blieb es in 43 Fällen beim Versuch. Denn betroffen sind nicht nur reiche Menschen, und die Schadenssummen sind hoch, führte Rotzinger aus: „Oft verschwindet da die komplette Alterssicherung.“ Eine ähnlich hohe Zahl gab es bereits im Jahr 2010 mit 41 erfassten Fällen. Danach waren es meist rund zehn Fälle jährlich bis 2017. Und die jetzt hohe Zahl hält an. Daher hat die Polizei nun die Ermittlungsgruppe Anruf gegründet und bittet Betroffene, sich zu melden, auch wenn kein Schaden entstanden ist. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Aus Scham würden sich viele nicht trauen, die Täter anzuzeigen, sagte Florian Doppler, Leiter des Kriminalkommissariats Lörrach. Schließlich mag niemand gerne zugeben, dass er auf die Masche hereingefallen ist.

Waren es vergangenes Jahr vor allem die Enkeltrickanrufe und die Schockanrufe, bei denen angebliche Verwandte von älteren Menschen Geld erbeten, weil sie in Schwierigkeiten stecken würden, so sind es nun aktuell vor allem falsche Polizisten, die versuchen, am Telefon Geld zu erbeuten. Nicht jeder stellt sich dabei so dumm an wie die Betrüger, die am Montag bei mehreren Bürgern anriefen und sich mit „Kripo Schopfheim“ meldeten.

„Neuerdings bedienen sich die Täter sogar der Identitäten existierender Polizeibeamter“, berichtete Pressesprecher Dietmar Ernst. „Die Polizei holt niemals Geld“, machte Polizeipräsiden Bernhard Rotzinger deutlich. Bürger sollten sich auch nicht davon beeindrucken lassen, dass als Nummer im Display die 110 oder eine andere Polizeinummer angezeigt wird. Spoofing nennt sich diese Masche, bei der – grob vereinfacht – via Computer die Nummer der Polizei vorgetäuscht wird. Aktuell, erklärte Rotzinger, stamme die überwiegende Zahl der Anrufe aus der Türkei, die der Enkeltrickbetrüger seien aus Polen gekommen. „Logistiker“ vor Ort würden dann das Geld einsammeln. Oft sind die über einen bestimmten Zeitraum in einer Region aktiv, ziehen dann weiter.

Im Zweifelsfall sollten Betroffene immer direkt bei der Polizei anrufen. Da die Täter im Telefonbuch nach potenziellen Opfern suchen, hat Bernhard Rotzinger noch einen Tipp: Den Vornamen nicht eintragen lassen. Denn eine Gerlinde wird eher angerufen als eine G. und ein Helmut eher als ein H.