Lörrach Endlich wieder Schnitzelbänk und schräge Töne in Hauingen

Auch die Buurefasnachts-Hochburg Hauingen eröffnete am Dreikönigstag die Fasnacht – diesmal in der Festhalle.

Voll war die Festhalle beim Fasnachtsauftakt der Fasnachtsgesellschaft Buurefasnacht Hauingen. In großartiger Stimmung zeigte sich das Publikum, das der fünften Jahreszeit in der Narrenhochburg Hauingen entgegenfiebert. Mittelpunkt war die Bekanntgabe des Mottos „s’isch wie’s s’isch!“, das eingehend glossiert wurde.

Oberzunftmeister Dirk Bender erklärte, dass wegen des großen Besucherzuspruchs der Umzug der Fasnachtseröffnung vom Gasthaus „Traube“ in die Festhalle dringend nötig gewesen sei. Die Zunftmeister stellten sich im neuen Zunfthäs vor. Zu dieser Anschaffung, so Bender, hätten alle beigetragen und die neun Cliquen ihren Anteil übernommen. Rudolf Schlauch, Chef der Eulenburg-Hexen, ehrte Oberzunftmeister Dirk Bender und Zunftmeister Ralf Renckly. Mit dem Einzug der Kinderguggemusik Ohreputzer unter Leitung von Danielle Amore kam Stimmung in die Festhalle. Die 13 jugendlichen Bläser und sieben Schlagzeuger und Trommler heizten mit ihren Rhythmen so richtig ein und spielten einen bunten Querschnitt aus ihrem Repertoire. Spannung kam auf, als Zunftmeister Ralf Renckly das von Friedemann Müller und Renate Griesbaum geschaffene Bühnenbild mit dem Motto „s’isch wie’s s’isch!“ enthüllte und sehr launig erläuterte, wie man zu dem Motto kam.

Ein Bildvortrag über die letzten 50 Jahre Fasnachtseröffnung in Hauingen stieß für viele Erinnerungen an und gab Anlass zum Schmunzeln. Für große Heiterkeit sorgten die Schnitzelbänke, die von Renate Griesbaum, Ralf Renckly und Astrid Münzer vorgetragen wurden. Beim Sujet „Anhänger falsch gepolt“ erkannte sich der „Traube“-Wirt wieder, die „Sause-Fahrt“ nahm ironisch die neue Buslinie 54 aufs Korn, die ohne Halt in Haagen und Hauingen nach Kandern fährt. Beim Vortrag „Im Turm“ bekam der Brombacher Apotheker Hans Spiegelhalter auf närrische Weise sein Fett ab. Die Schnitzelbänke „Urlaubsplanung“, „De Koffer“ und „Nächtliche Angst“ widmeten sich dem unerschöpflichen Familienleben. Heiterkeit und Applaus begleiteten den Vortrag.

Die 18 Akteure der Guggemusik 53 Lörrach unter Leitung von Martin Rossi brachten die Festhalle mit ihren schrägen Tönen und heißen Rhythmen zum Erzittern. Volkskundliche Hintergründe erhellte der Brauchtumsvortrag von Zunftmeister Ralf Renckly, der sich mit dem Beginn der Fasnachtszeit am 11.11. um 11.11 Uhr befasste. Renckly hatte die Annalen befragt, wie es zu der Zahl 11 gekommen war. Er stieß auf einst mächtige biblische Zahlensymbolik, die es auch im Bauernkalender gibt.

Für einen tollen Abschluss sorgten schließlich die „Haugemer Dorfsümfoniker“ Jürgen Meier, Ernst Sütterlin (beide Gesang), Martin Issler, Uwe Blank (beide Gitarre) und Fabian Trefzer (Schlagzeug) mit alten Hits. Oberzunftmeister Dirk Bender wünschte zum Abschluss großartige närrische Tage bei der „Buurefasnacht in Hauge“.