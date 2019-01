von Barbara Ruda

Lörrach – Bei ihrem „Städtetrip“ entführte die Stadtmusik am Samstag die Zuhörer im gut besuchten Burghof mit einer gleichermaßen unterhaltsamen wie anspruchsvollen Jahresfeier in Metropolen und kleinere Städte rund um den Erdball. Einmal mehr unterstrich das musikalische Aushängeschild der Stadt auf eindrucksvolle Weise sein musikalisch hohes Niveau. Und für die Fans der rustikalen Blasmusik gab’s einen Marsch als Zugabe.

Stilecht inszenierte das Aktivorchester den Start der Reise am Heimatflughafen. Bevor Chefpilot Ulrich Winzer und die gesamte Besatzung die Schweizer Nachbarstadt in Sven van Calsters Komposition „Basel Impressions“ musikalisch lebendig werden lassen konnten, mussten alle Musiker erstmal durch die Sicherheitskontrolle.

Währenddessen demonstrierte der Flugbegleiter und Vorsitzende der Stadtmusik Daniel Gramespacher die Sicherheitshinweise: „Wen es vor Begeisterung von den Sitzen reißt, halte sich bitte am Nachbarn fest“, riet er dem Publikum augenzwinkernd, oder „Greifen Sie in dem Fall, dass eine Flut falscher Töne über Sie hinweg geht, nicht unter die Sitze. Wir haben keine Schwimmwesten.“ Ein Ernstfall trat indessen nicht ein: Die Begeisterung fand später nach jedem Stück in starkem Applaus und Jubelrufen Ausdruck, und falsche Töne waren überhaupt nicht zu hören. Ihren dynamischen und rhythmischen Variantenreichtum konnte die Stadtmusik in den drei Bildern der Komposition „New London Pictures“ von Nigel Hess voll ausspielen. Die Lautmalereien reichten vom fulminanten Einsatz aller Register beim Spaziergang über die Millenium-Bridge über die ruhige, majestätische Rundfahrt im London Eye bis zur metrisch und harmonisch höchst vertrackten, fiebrig-rasanten Taxifahrt kreuz und quer durch die drittgrößte Metropole Europas – geechotes Hupen und peitschenähnliche Knalleffekten inklusive.

Fürs exakt gesetzte Stop and Go sorgte Perkussionist Michael Winzinger im Gewand eines englischen Bobbys. Zeigte seine Kelle auf Rot, verstummte der gesamte Klangkörper blitzartig, um bei Grün genauso auf den Punkt wieder anzufahren. Als das Taxi die Oper passierte, galt es aufzupassen, da wehte ein Motiv des „Bajazzo“ von Leoncavallo aus dem Gebäude heraus.

Für Antonio Pascullis Fantasie für Englischhorn über „Der Maskenball“ von Giuseppe Verdi und Tohio Mashimas „Paris Montmartre“ hatte die Stadtmusik zwei hervorragende Gastsolisten gewinnen können. Selen Schaper ließ die größere Schwester der Oboe in der Reminiszenz an gleich drei Städte – Stockholm, Neapel und Istanbul – melancholisch und voll süßer Sanglichkeit Tagträumen nachhängen. Mit Predrag Tomic als französischem Akkordeonisten konnte man sich vortrefflich ins Künstlerviertel an der Seine versetzen und dort durch die Straßen tänzeln. In den Melodienreigen eingeflochten war Edith Piafs „La vie en rose“. Am exotischsten mutete Dirk Brossés Postkarte aus Peking an. Vor allem Piccoloflöte, Oboe und Querflöte entfalteten das von den Intervallen und den Harmonien chinesisch anmutende Motiv.

Den ersten Konzertteil bestritt, wie es schon gute Tradition ist, der Nachwuchs. Nach dem Vorbild der Aktiven erzählten auch die Orchester-Kids unter Leitung von Niels Faltum und die von Ellen Winzer dirigierten Orchester-Teenies musikalische Reisegeschichten, etwa aus Istanbul, London, Chicago, Moskau oder Havanna und bewiesen, dass auch sie exakt und sauber spielen können. Und Spaß, diesen Eindruck konnte man bei den Auftritten gewinnen, hatten die Mädchen und Jungen dabei allemal. Um die, wie Daniel Gramespacher es ausdrückte, „nicht unerheblichen Start- und Landegebühren im Burghof“ wieder einzuspielen, sammelte die Stadtmusik anstatt eines Eintritts Spenden. In den vergangenen zwei Jahren hatte man gute Erfahrungen damit gemacht.