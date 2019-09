von Joshua Kocher

Lörrach (jko) Auf der ganzen Welt wollen am Freitag Menschen als Teil der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future auf die Straße gehen. Explizit sind dieses Mal nicht nur Schüler eingeladen, sondern alle Generationen. Das hat auf die Demonstration in Lörrach Auswirkungen. Der Protest soll dieses Mal in ein Programm für die Mittagszeit gepackt werden – es gibt Essen, Musik und Filme.

Der Streik beginnt am heutigen Freitag erst um 12 Uhr. „Wir wollen die Mittagspause zusammen verbringen“, sagt Mit-Organisator Fritz Kasper. Die Parents for Future wollen Essen anbieten und bei der Kundgebung auf dem Alten Marktplatz soll die Bühne des Theaters Tempus Fugit aufgebaut werden. Außerdem soll sich der Demonstrationszug aufteilen und am Alten Marktplatz zusammentreffen. Eine weitere Neuerung anlässlich des globalen Klima-streiks: In der Aula des Hans-Thoma-Gymnasiums werden ab 14 Uhr Filme zum Thema Umweltschutz gezeigt. Bei den vergangenen Streiks war die Zahl der Teilnehmer rückläufig. Fritz Kasper aus dem Orga-Team rechnet für dieses Mal mit gut 500 Teilnehmern.

Der Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) kündigt an, dass Schülermonatskarten und Jahreskarten am Freitag in allen Zonen des RVL gültig sind. So können alle Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis zur Demonstration ohne einen Aufpreis zu zahlen nach Lörrach fahren.

Anja Hanke, Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat am Mittwoch Beschäftigte in den Schulen und Bildungseinrichtungen dazu aufgerufen, die Demonstration zu unterstützen. „Harte Strafen und Bußgelder sind nicht angemessen“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Das Verhalten der Lehrkräfte sei sehr bedeutsam für die Stimmung in den Schulen.

Die Waldorfschule Lörrach geht in dieser Hinsicht voran. Schüler werden für ihre Teilnahme an der Demonstration nicht geahndet, bestätigt Geschäftsführerin Valérie Ralle gegenüber dieser Zeitung. Dieses Mal werden sogar die Lehrer anwesend sein – jedoch als Privatpersonen, es sei keine Schulveranstaltung, so Ralle. Zuvor wollen die Schülerinnen und Schüler Müll sammeln gehen. Die Klassen eins bis drei wandern dafür auf den Maienbühl, die Viert- und Fünftklässler entlang der Wiese, Klassen sechs und sieben auf den Tüllinger, die Oberstufe in Richtung Scheideck. Das Thema sei fester Bestandteil des Unterrichts. Schüler der Freien Evangelischen Schule müssen hingegen mit Konsequenzen rechnen, sollten sie am Klimastreik teilnehmen, teilt Pressesprecherin Claudia Schäfer mit. Verpasste Klausuren werden mit der Note 6 bewertet. Gleiches gilt für die Schulen auf dem Campus Rosenfels. Stefanie Müller, Schulleiterin des Hebel-Gymnasiums, teilte in Absprache mit der Theodor-Heuss-Realschule und dem Hans-Thoma-Gymnasium mit, dass fehlende Schülerinnen und Schüler als unentschuldigt fehlend ins Klassenbuch eingetragen werden. Versäumter Unterrichtsstoff müsse selbständig nachgearbeitet und verpasste Klassenarbeiten und Klausuren nachgeschrieben werden.