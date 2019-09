Lörrach vor 19 Minuten

Eine Abkürzung mit viel Inhalt: Sozialer Arbeitskreis SAK feiert 50-jähriges Bestehen

Der SAK Lörrach besteht seit 50 Jahren. Das Engagement in Sozialpädagogik und Jugendkultur ist beachtlich – so bedeutend, dass man inzwischen von einer eigenen Marke sprechen kann. Zum Jubiläum ist ein Oktoberfest mit Festzelt beim Schwimmbad am 28. und 29. September sowie am 3. Oktober geplant.