von Daniel Gramespacher

Lörrach – Pflegebedürftige ältere Menschen vor Vereinsamung schützen, für sie ein familiäres Umfeld bewahren und so die stationäre Pflege in einem Heim hinauszögern oder vermeiden: Darauf zielt ein neuer ökumenischer Dienst von Caritasverband und Diakonischem Werk im Landkreis Lörrach ab: Betreutes Wohnen in Gastfamilien für Senioren. In einem ersten Schritt werden dafür Gastfamilien gesucht.

Im Landkreis fehlen schon heute stationäre Pflegeplätze in Heimen. Dieser Mangel wird sich nach allen Prognosen angesichts des demografischen Wandels weiter verschärfen. Alternativen zur Unterbringung im Pflegeheim sind also gefragt. Eine dieser alternativen Wohnformen soll nun das Betreute Wohnen in Gastfamilien sein. „Der Bedarf ist groß“, ist Karin Racke, stellvertretende Geschäftsführerin der Diakonie, überzeugt. Sie weiß aber auch: Das neue Projekt „Aufblühen“ wird die großen Probleme in der Pflege nicht lösen. „Es ist ein Nischenangebot, wenn es für alle Beteiligten passt.“

Zusammen mit dem Caritasverband entwickelte die Diakonie in den vergangenen drei Monaten das Konzept und leistete Vorarbeit – in enger Kooperation mit dem Landkreis, wie Racke betont. Zum einen orientierte man sich am Projekt Gastfamilien für psychisch Kranke, zum anderen an „Herbstzeit“, einem vergleichbaren Angebot in der Ortenau. Als Anschubfinanzierung für das erste Jahr gewährte der Fritz-Berger-Fonds einen Zuschuss von 55 000 Euro. „Wir hoffen, dass wir das Angebot so etablieren können“, sagt Graziella Scholer, Leiterin des Fachbereichs Altenhilfe bei der Caritas. Das betreute Wohnen in Gastfamilien ist eine besondere Form des Zusammenlebens für ältere Menschen, die Unterstützung im Alltag brauchen. Als Gastbewohner leben die Senioren mit der Familie zusammen und werden von ihr individuell betreut. So soll die Selbstständigkeit möglichst lange erhalten, Einsamkeit und Isolation überwunden und die Lebensqualität gesteigert werden.

Für die Umsetzung suchen Caritas und Diakonie zunächst Gastfamilien. Gesucht werden Familien, Paare und Singles, die Interesse haben, einen älteren Menschen mit Pflegebedarf bei sich aufzunehmen. Dieser kann durchaus verwandt sein, ausgeschlossen als Gastfamilie sind lediglich Kinder und Ehepartner. Eine pflegerische Ausbildung ist nicht erforderlich. Von der Gastfamilie wird aber erwartet, dass sie sozial engagiert ist, dem Senior, der den gemeinschaftlichen Wohnbereich mitnutzen kann, ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellt, mit dem Fachdienst zusammenarbeitet und die Grundversorgung sicherstellt. Vier Wochen pro Jahr kann sich die Familie frei nehmen.

Und was muss der Senior mitbringen? Den Wunsch nach einer Pflegefamilie, den Mut, sich auf andere Menschen einzulassen, die Neugier auf eine andere Lebensform und mindestens Pflegegrad zwei. Ausgenommen sind Senioren mit akuter Sucht- oder psychischer Erkrankung.

Zwischen Gastfamilie, Gast und den Trägern Caritas und Diakonie wird dann eine Betreuungsvereinbarung geschlossen; zwischen Familie und Gast entsteht zusätzlich ein Mietverhältnis. Die Gastfamilie erhält monatlich ein Betreuungsentgelt sowie Leistungen für Unterkunft und Verpflegung. Sofern sie auch die erforderliche Pflege übernimmt, bekommt sie zusätzlich Pflegegeld. Kann der Senior das Modell nicht selbst finanzieren, unterstützt das Landratsamt nach sozialhilferechtlichen Grundsätzen.

Simone Wansor (Caritas) und Petra Mader (Diakonie) unterstützen, beraten und begleiten als Ansprechpartnerinnen Bewohner und Familie bei Vorbereitung, Vermittlung und Entscheidung, vorwiegend durch regelmäßige Hausbesuche. In Absprache mit allen Beteiligten kümmert sich der Fachdienst auch um die verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten, sofern dies kein rechtlicher Betreuer erledigt, organisiert Hilfsmittel und bei Bedarf Schulungen. „Wir nehmen die lästigen Dinge ab“, fasst Scholer zusammen.

Ein Geben und Nehmen

Simone Windsor spricht von einem Geben und Nehmen zwischen dem Senior, der ein neues Zuhause und Strukturen im Alltag erhält, und der Familie, die sich einer sinnstiftenden, erfüllenden Aufgabe widmet. Ziel ist auch, alltagspraktische Fähigkeiten des Betreuten zu erhalten, etwa indem dieser vorliest, Blumen gießt, die Katze füttert oder beim Kochen hilft. Dem Engagement sind aber Grenzen gesetzt: „Wer ein 80-jähriges Au-Pair sucht, ist bei uns falsch“, stellt Petra Mader klar. Und noch etwas ist wichtig: Gastfamilie und Senior gehen keine eheähnliche Bindung ein. In manchen Fällen wird die Betreuung eine Zwischenlösung sein vor einem Übertritt in ein Heim. Die Erfahrung in der Ortenau bei „Herbstzeit“ zeige aber, dass die Senioren oft bis zum Tod in der Gastfamilie bleiben.

Kontakt: Simone Wansor und ­Petra Mader, Telefon 07621/157 25 79, 0151/61 25 40 66, simone.wansor@caritas-loerrach.de, petra.mader@diakonie.ekiba.de