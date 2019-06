von Barbara Ruda

Lörrach – Strahlende Sonne, blauer Himmel und die Farbe Lila standen der Innenstadt beim zwölften Milka Schokofest am Samstag gut zu Gesicht. Und das Motto „Zusammen unschlagbar“ passte obendrein wie die beiden Tüpfelchen auf das O in Lörrach: eines für das Schokoladenwerk, das andere für die Stadt. Tausende erlebten Spiel, Spaß und süße Aktionen.

Zum Ausdruck kam die besondere Verbindung von Milka und Lörrach schon beim gemeinsamen Einläuten des Festes durch den Milka Werksleiter Matteo Zompa, der mit Oberbürgermeister Jörg Lutz die große Kuhglocke schwang. Dazu gesellten sich noch der BMX-Champion Chris Böhm und die lila Milka-Kuh, die angesichts der hohen Temperaturen in ihrem warmen Fell wahrlich nicht zu beneiden war. „Das Schokofest ist für uns im Werk der Höhepunkt im Jahr und immer auch eine Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen“, stellte Matteo Zompa fest. Und Jörg Lutz fügte hinzu: „Bewerbungen werden gerne angenommen.“

Für die Stadt ist die Fabrik, die zu Mondelez International gehört, nach wie vor ein wichtiger Arbeitgeber. Neben einem kunterbunten Bühnenprogramm und Aktivitäten an den zwischen Chester- und Altem Marktplatz verteilten Spielstationen als Dank an die Bevölkerung – hier konnte zum Beispiel ein Schubkarrenrennen angetreten, ein Tattoo auf die Haut gesprüht, auf Löcher in einem Fußballtor gezielt oder Wasser in einem Becher herumgetragen werden – nutzte die Firma das Fest auch dazu, die Werbetrommel für die eigenen Produkte zu rühren und sie an Mann und Frau zu bringen. Dazu war die Stadt auch wieder in Lila getaucht.

Besonders gut gingen bei knapp 30 Grad Celsius die direkt aus dem Tiefkühler verkauften Eissorten mit Milka-Schokolade. Gratis zum Probieren kredenzte eine junge Frau am Schokobrunnen mit flüssiger Vollmilchschokolade beträufelte Kekse. Doch auch ohne vorherige Verflüssigung wäre die Schokolade von selbst in der Sonne geschmolzen. Moderator Philipp Markl führte durch das Programm auf der Bühne, das mit einer spektakulären Show und schwierigen Tricks von Chris Böhm auf dem BMX-Rad begann. Dieses Mal kam also kein von Milka gesponsorter Wintersportstar wie Martin Schmidt, Maria Riesch oder Andreas Wellinger in früheren Jahren auf dem Fest vorbei. Warum auch, wenn Lörrach selbst einen echten Star zu bieten hat, der das lebt, was er zeigt? Der Siegertyp erkämpfte sich bereits diverse internationale Titel und Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Der sozial engagierte Kinderkrankenpfleger, der in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Lörrach ein therapeutisches BMX-Training anbietet, überzeugt aber auch abseits der Bühne, zum Beispiel bei seinen Workshops. Nicht bloß da merkte man ihm an, dass er für seine Aufgabe brennt. Bei der Schnitzeljagd winkte eines seiner BMX-Räder als Hauptpreis.

Der Clown Clip und die Magier Tom Veith sowie Dino Dorado unterhielten Groß und Klein mit Späßen und Zaubertricks und holten dazu auch Kinder auf die Bühne: Charlotte, Emily, Felix und andere durften assistieren und taten das mit großem Vergnügen. Die Tanzschule Dance Energy begeisterte mit Showeinlagen. Die Zwölf sei eine magische Zahl, verriet Markl. Denn zwölf, so führte er aus, sei auch die offiziell verkündigte Anzahl von Schokoladenstücken, die man vor dem Schlafen gehen essen sollte, um eine ruhige Nacht zu verbringen. Eine Neuerung gab es bei der zwölften Auflage des Schokofests, das laut Mondelez mehr als 28 000 Besucher anlockte. Wegen der Baustelle in der Basler Straße zuckelte der Milka-Express erstmals mitten durch die Stadt, will meinen die Turmstraße, und war dadurch noch präsenter. „Wie unser Trämli früher“, fand Lörrachs Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung.