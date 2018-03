Lörrach Ein Beitrag zur Standortattraktivität

Der Kreistag senkt die Gebühren für die Fachschulen des Kreises und will das Thema Schulgeld nächstes Jahr noch grundsätzlich erörtern.

Lörrach – Der Kreis senkt die Schulgebühren für die Schüler der Fachschulen seiner beruflichen Schulen. Diese sollen sich künftig an einem im Vergleich mittleren Niveau orientieren. Bislang liegt der Kreis da preislich im oberen Bereich. Während kommunale Dienstleistungen des Kreises auf breiter Front teurer werden, hat sich der Kreistag bei den Fachschulen auf Basis eines gemeinsamen Antrags von SPD und Grünen am Mittwoch auf die gegenteilige Linie verständigt. Das Modell wird 2019 erneut überprüft. Nicht zuletzt die CDU stellt Schulgelder grundsätzlich infrage.

Die kommunalen Dienstleistungen des Kreises – wie Gutachten für die Landwirtschaft, die Erteilung von Befreiungen oder auch das Versenden von Akten – sind nicht von der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung abzukoppeln. Deshalb werden die Kosten in regelmäßigen Abständen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Für den Kreis Lörrach war das zuletzt 2011 der Fall, stand mithin also wieder auf der Agenda – zumal für dieses Dienstleistungsangebot das Kostendeckungsprinzip gelten soll. Unter dem Gesichtspunkt sei eine Anpassung der Gebührensatzung denn auch „gerechtfertigt“, hieß es aus den Reihen aller Fraktionen (Info). Eine Linie, die sich bereits im Verwaltungsausschuss angedeutet hatte (BZ vom 17. März).

Eine andere Perspektive nahm die große Mehrheit bei den Gebühren für die Fachschulen ein – auch das hatte sich im Übrigen im Ausschuss schon angedeutet. In ihren Antrag unterstrichen Grüne und SPD nun einmal mehr die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Gebühren. Im Fall der Technikerschule für Maschinentechnik liegen diese mit 490 Euro pro Halbjahr zum Beispiel rund ein Drittel über dem Landesmittel und das, obwohl das Angebot inzwischen – anders als in der Einführungsphase – nicht mehr von der Agentur für Arbeit gefördert werde, wie Margarete Kurfeß (Grüne) betonte.

Im Übrigen seien Baden-Württemberg und Bayern bundesweit ohnehin die einzigen Länder, die diese Gebühren erheben. Eine politische Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens für die Region habe es bislang dagegen noch nicht gegeben. „Die Ausbildung von Fachkräften sollte nichts kosten“, ergänzte SPD-Sprecher Klaus Eberhardt – zumal vor dem Hintergrund des verschärften Fachkräftemangels. Dass einzelne Angebote wie die Fachschule für Organisation, die an der Mathilde-Planck-Schule in Lörrach vorgehalten wird, seit Jahren mangels Masse gar nicht mehr zustande komme, stimme da auch nicht froh, so Eberhardt weiter.

SPD und Grüne plädierten denn auch dafür, die Gebühren auf Mittelwerte zu senken. Eine Linie, der sich auch die Freien Wähler anschließen konnten, wie Martin Bühler ausführte. Die CDU aber wollte am Ende sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gelte zu überlegen, ob es in Zeiten des Fachkräftemangels überhaupt noch angesagt sei, Schulgelder zu erheben, befand Paul Renz. Diese Frage, die den Kreis bei Klassengrößen von 25 Schülern derzeit rund 50 000 Euro im Jahr kosten würde, wird indes erst im nächsten Jahr debattiert. Bis dahin gelten die reduzierten Sätze von 325 beziehungsweise 162,50 Euro pro Halbjahr für die Technikerschulen und von 107,50 für die Fachschule für Organisation, was eine Halbierung bedeutet und als Versuch gesehen wird, das Angebot wiederzubeleben.

Service beim Kreis

Die Verwaltungspraxis im Landratsamt hat zwei Ebenen, und zwar die kommunale Selbstverwaltung und das staatliche Handeln. In der Praxis ergeben sich die meisten Gebührenfälle nicht aus der kommunalen Selbstverwaltung, sondern in der zweiten Ebene, dem staatlichen Verwaltungshandeln. Zu diesem gehören zum Beispiel die Gebühren im Bereich der Baurechtsbehörde, für die Erteilung eines Führerscheins oder der Zulassung eines Kraftfahrzeugs.

Alle diese unterliegen nicht der Zuständigkeit des Kreistags und werden auf Basis einer Verordnung erhoben. Die nun angepasste Satzung betrifft vergleichsweise wenige Gebühren, wie Schulgelder, Benutzungsgebühren für das Kreismedienzentrum oder Schätzungen und Gutachten für die Landwirtschaft sowie allgemeine Leistungen wie Auskünfte, Beratungen, die Einsichtnahme in Akten. All das wird auf Basis von Zeitgebühren abgerechnet und da diese steigen teurer.

So kostet das Versenden von Akten, durch den Fachbereich Straßen bei einem Zeitaufwand von 15 Minuten künftig 13,75 Euro (bisher: 9,50) oder eine Beratung, Auskünfte, Einsichtnahme in Unterlagen durch den Fachbereich Landwirtschaft – Erzeugung & Verbrauch bei einem Zeitaufwand von 90 Minuten 85,20 Euro (bisher: 81 Euro).