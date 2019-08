von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Bei der jüngsten Sitzung der Arbeitsgruppe Erinnerungskultur zeigt sich, dass die Differenzen rund um das Thema Stolpersteine noch lange nicht ausgeräumt ist. Kulturamtsleiter Lars Frick griff Markus Hofmann für eine Äußerung bei Facebook scharf an. Richtlinien und ein Beirat sollen die Verlegung der Gedenksteine regeln.

Der seit einem guten Jahr laufende Prozess, der in ein Konzept für die Erinnerungskultur in Lörrach münden soll, geht voran. Ziel ist, die vielen Ansätzen, die es in Lörrach schon gibt, zu ergänzen und alles mit einem schlüssigen Rahmen zu versehen. Vor der Sommerpause traf sich die offene Arbeitsgruppe, die sich damit befasst, ein weiteres Mal. Im September wird es im Gemeinderat einen Sachstandsbericht geben, außerdem eine Beschlussvorlage zu ersten Projekten, die an die NS-Zeit und ihre Opfer erinnern. Dazu gehört auch die Idee, in Lörrach nach dem Vorbild vieler anderer Städte sogenannte Stolpersteinen zum Gedenken an NS-Opfer zu verlegen. Im Frühjahr soll das Gesamtkonzept zur Erinnerungskultur mit weiteren Maßnahmen im Gemeinderat diskutiert und verabschiedet werden.

Lars Frick, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus, fasste beim Treffen der Arbeitsgruppe den Stand noch einmal zusammen. Es geht nicht nur um die Zeit des Nationalsozialismus, aber die NS-Jahre bilden einen Schwerpunkt. Darüber hinaus sollen die Felder Demokratiegeschichte, Industriekultur, jüdisches Leben und der Themenkomplex Grenze, Flucht und Migration ihren Platz finden. Markus Moehring, Leiter des Dreiländermuseums, betonte noch einmal die Bedeutung des Themas Lörrach als Verwaltungszentrum. Was zunächst spröde klingt, erzählt viel über die Wurzeln und das Werden der Stadt, bindet Burg Rötteln, das Mittelalter und die frühe Neuzeit ein. Angedacht sind thematische Rundwege. Auch der Menschen- und Kinderrechtsweg, den Unicef und Amnesty International initiierten und der nach und nach entsteht, soll integriert werden. In der jüngsten Sitzung der AG wurde freilich nicht zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass die Stadt nicht mit Tafeln „zugepflastert“ werden dürfe.

Sind viele der Themen relativ unstrittig, so zeigt sich immer wieder, dass das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Fallstricke birgt. Dies gilt weniger dem angedachten zentralen Gedenkort in der Stadtmitte und einem bereits skizzierten Rundweg als vielmehr dem Thema Stolpersteine. Nachdem die Israelitische Kultusgemeinde Zustimmung zu dieser Art des Gedenkens signalisiert hat, begrüßt auch die Stadt diese Erinnerungsform ausdrücklich. Freilich respektiert man jene, die aus verschiedenen Gründen Bedenken geltend machen. So ging Lars Frick in der Sitzung Markus Hofmann scharf an, der auf der Facebook-Seite seiner privaten, aber „offiziell“ anmutenden Initiative „Stolpersteine in Lörrach“ gepostet hatte, wer an dieser Form des Gedenkens Zweifel schüre, behindere eine lebendige Erinnerungskultur. Er halte den Online-Auftritt für problematisch, sagte Frick mit Nachdruck.

Das Engagement von Bürgern ist ausdrücklich erwünscht

Wie viele Stolpersteine soll es geben, wie sollen sie sich auf die Opfergruppen – Bürger jüdischen Glaubens, politisch Verfolgte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Zwangsarbeiter und andere – verteilen? Wie gründlich muss ein Schicksal dokumentiert sein, welche Rolle spielen die Angehörigen? Diese und viele andere Fragen bergen zum Teil Konfliktpotenzial. Er sei aber voller Vertrauen in den Prozess und sicher, dass der Gemeinderat das mittragen werde, sagte Hubert Bernnat, Historiker und Stadtrat.

Richtlinien für die Verlegung von Stolpersteinen sollen verabschiedet werden, ein Entwurf dafür liegt vor. Ein Beirat soll die Dokumentation der Schicksale und die Verteilung auf die Opfergruppen prüfen. Vertreter der Fraktionen sollen dem Beirat angehören, das Stadtarchiv, der Fachbereich Kultur und Tourismus, externer Sachverstand, ein Jugendlicher. Markus Hofmann schlug vor, weniger Vertreter der Politik, dafür aber Opfergruppen oder Vertreter zivilgesellschaftlicher Initiativen in den Beirat zu nehmen. Ein- bis zweimal jährlich soll er über Stolperstein-Anträge befinden, zum ersten Mal im Frühjahr 2020.

Das Engagement von Bürgern oder auch Schulklassen beim Thema Stolpersteine ist ausdrücklich erwünscht. Der Prozess, der eine klare Linie in der Lörracher Erinnerungskultur zum Ziel hat, ist auf Jahre angelegt.