von Jürgen Scharf

Im August und September 1805 unternahm Johann Peter Hebel als Begleiter zweier junger Barone eine Reise durch die Schweiz. Mit den beiden 15- und 16-jährigen Söhnen des Freiherrn von Mentzingen und einem Reiseführer von Johann Gottfried Ebel („Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art, die Schweiz zu bereisen“) machte sich der damalige Pädagoge aus Karlsruhe auf, über Schaffhausen und Konstanz bis nach Grindelwald und über Basel zurück nach Lörrach-Rötteln.

Bekannter unbekannter Text

Dass Hebel unterwegs Tagebuch geführt hat, ist weniger bekannt. Sein Bericht über die Schweizerreise gehört zu den bekannten unbekannten Texten des alemannischen Dichters. Nachdem der Text 1991 in einem Lörracher Jahrbuch bereits abgedruckt wurde, hat nun der profunde Hebelkenner und Hebeldank-Träger Franz Littmann diesen Reisebericht Hebels in der neuen korrigierten Fassung mit ausführlichen Kommentaren versehen und mit vielen Illustrationen herausgegeben. Bei der Nummer 26 der Lörracher Hefte („Schweizerreise – Johann Peter Hebel unterwegs als Aufklärer“) handelt es sich um einen der umfangreichsten Bände dieser Edition.

Auf den Spuren des Heimatdichters

Littmann, der im Zusammenhang mit der Arbeit an einer sechsbändigen Studienausgabe über Hebels Werk in der Badischen Landesbibliothek auf unbekannte Hebel-Texte gestoßen ist, hat 2012 eine Reise auf Hebels Spuren mit dem Karlsruher Fotografen Julius Laux ins Berner Oberland unternommen. Er ist quasi der Postkutsche Hebels nachgefahren, um präziser zu erläutern, was der Dichter in seinem Tagebuch nur sehr verkürzt dargestellt hat. Hebels knappe dokumentarische Aufzeichnungen sind eine Art Protokoll der Reise, teils etwas spärliche Notizen.

Der historische Reiseführer von J. G. Ebel, den Hebel bei seiner Schweizerreise mitführte. | Bild: Jürgen Scharf

In dem Band wird die für die damalige Zeit typische Begeisterung für die Eidgenossenschaft ganz besonders in den Blick gerückt. Vergleicht man den Text mit anderen Reiseberichten aus dieser Zeit (wie Goethes „Italienische Reise“ oder Seumes „Spaziergang nach Syrakus“), so könnte man enttäuscht sein: Man hat keine literarischen Tagebucheinträge vor sich, sondern nüchterne Aufzeichnungen über Orte und Landschaften. Hebels Reisetagebuch steht in einer anderen Tradition, wie es Volker Habermaier, der Präsident des Hebelbundes, sieht: der Tradition der aufgeklärten Bildungsreise. Für Hebel war die Schweiz ein „Seminarium für eine bessere Zeit der Nationen“. „Die kleine Schweiz... aus Deutschen, Franzosen und Italienern, aus Katholiken und Protestanten bizarr zusammengesetzt“ erscheint Hebel als ein „Depot der Freiheit“ und der „edlen Gesinnung im Sturm der Zeit“.

Auch Weltanschauung als Thema

Die Publikation, die mit einer Begleitausstellung im Hebelsaal des Dreiländermuseums in Lörrach einhergeht, veranschaulicht in einigen Auszügen auch Hebels Weltanschauung im Hinblick auf die fundamentalen Prinzipien der Aufklärung. Politisch ist die Schweiz Hebels Vorbild gewesen, auch als Gegenbild zur Französischen Revolution. Das frühliberale Weltbild des alemannischen Dichterfürsten manifestiert sich in diesen Texten.

Ein Posthorn aus der Begleitausstellung zu Hebels Schweizerreise. | Bild: Jürgen Scharf

Wer diese vor dem Hintergrund der Schweizer Freiheitsbewegung liest, gewinnt einen neuen und vertieften Einblick in das Denken des Dichters, für den Meinungsfreiheit und religiöse Toleranz als weltanschauliche Grundhaltung wichtig waren. Begleitend zu dem Band ist die Wanderausstellung über Hebel als einen Aufklärer auf Reisen gedacht. Neben ausführlichen Texttafeln finden sich als Leihgaben aus der Sammlung des Museums Exponate wie das originale Reisetagebuch, ein Kutscherhut, Hebels lederne Brieftasche, ein Posthorn und Ebels historischer Reiseführer in einer Ausgabe von 1804, die Hebel dabei hatte.

Die Ausstellung „Schweizerreise“ im Dreiländermuseum Lörrach dauert bis 2. September, geöffnet ist sie Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt im Hebelsaal ist frei. Zur Finissage am 2. September gibt es um 11.15 Uhr eine Lesung und Führung mit Franz Littmann. Der 175 Seiten starke, mit Fotografien der Originalschauplätze bebilderte Band „Schweizerreise“ ist im Museum für 14,80 Euro erhältlich.

