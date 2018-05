Ein Gremium wird das temporäre Zusammenleben mit den Geflüchteten in Haagen begleiten. Noch ist die Zusammensetzung nicht fix.

In Haagen werden zur Zeit die ersten Holzmodule aufgebaut, die zur Wohnanlage für geflüchtete Menschen zusammengefügt werden. Derweil bildet sich auch der Anwohnerbeirat, der das temporäre Zusammenleben mit den Geflüchteten in Haagen begleiten wird. Am Montag fand eine zweite Sitzung des bislang noch kommissarischen Beirats statt.

Noch steht das Begleitgremium ganz am Anfang, es ist noch nicht festgefügt. Interessierte, die gerne mitarbeiten möchten, können sich noch melden. Der Begriff „Anwohner“ ist dabei weit gefasst und meint nicht nur die unmittelbaren Nachbarn der Wohnanlage an der Hornbergstraße. Im kommissarischen Gremium ist auch jemand aus Hauingen, auch Bürger aus anderen Ecken Haagens und ganz Lörrachs können mitarbeiten.

Dem Gremium werden auch Vertreter der knapp 150 Bewohnerinnen und Bewohner angehören, die hier für drei Jahre leben werden. Außerdem ist die Ortsverwaltung Haagen dabei und die Stadtverwaltung mit der Integrationsbeauftragten Inga Schwarz und Maximilian Schmalz als Koordinator des Welcome-Centers im Rathaus. Hauptamtliche Sozialbetreuer gehören ebenso dazu wie Mitglieder der ehrenamtlichen Helferkreise. Als Sprecher und Ansprechpartner fungieren vorläufig Maximilian Schmalz und Ortsvorsteher Horst Simon. Das soll sich aber noch ändern, wenn das Gremium feste Konturen hat. Treffen will man sich in einem engen, aber nicht festgelegten Rhythmus, hieß es gestern am Rande der nichtöffentlichen Sitzung. Man trifft sich, wenn es die Situation erfordert.

Zum Aufgabenfeld wird gehören, zu beobachten, wie die Stimmung im Ort und bei den Bewohnern der Anlage ist, ob alles so läuft, wie es laufen sollte. Das genaue Aufgabenfeld wird vom Beirat bestimmt, auch da steht man noch am Anfang. Was sich hier in den kommenden Monaten entwickelt, könne über die Zeit mit den geflüchteten Menschen hinaus in eine qualifizierte Quartiersarbeit müden, sagt Reinhard Zahn vom Caritas-Verband. Der Prozess, der jetzt beginnt, sei eine Chance für den Ortsteil. Jetzt werden die ersten Häuser aufgebaut, über das 1.Mai-Wochenende sollen Bewohner – Familien und alleinstehende Frauen und Männer – einziehen. Sie waren zuvor in Gemeinschaftsunterkünften und bekommen jetzt eigene Wohnungen in den mobilen Holzhäusern, die die Stadt kauft. Ein Gemeinschaftsraum ist für alle da. Die Sozialbetreuung in Haagen leistet der Caritas-Verband, auch ein Hausmeister wird da sein, der Freundeskreis Asyl bringt sich ein. Eine Zusammenarbeit mit den Sportvereinen vor Ort wird angestrebt. Auch einen Namen soll die Wohnanlage bekommen.

Wenn die ersten Häuser stehen und bevor die Bewohner kommen, sollen die Häuser bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt werden. Vorläufige Sprecher des Beirats sind Maximilian Schmalz (Telefon 07621/41 56 41 oder E-Mail m.schmalz@loerrach.de) und Horst Simon (Telefon 07621/41 53 82 oder E-Mail h.simon@loerrach.de).