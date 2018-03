Lörrach Eifersuchtsszene auf dem Lörracher Marktplatz sorgt für großes Aufsehen

Zahlreiche Passanten haben am Mittwoch mitbekommen, wie eine Frau ihren Ex-Partner und dessen neue Freundin beleidigt und attackiert hat.

Eskaliert ist eine Eifersuchtsszene am Mittwoch mitten in der Stadt. An dem genannten Tag traf gegen 12.30 Uhr eine Frau auf ihren Ex und dessen neue Partnerin.

Zunächst fielen unschöne Worte, ehe es ans Eingemachte ging, wie die Polizei schreibt.

Die Verflossene soll das neue Paar zunächst beleidigt und dann körperlich attackiert haben. Hierbei wurde an den Haaren gezogen und gekratzt.

Aus Angst vor weiteren Übergriffen flüchtete das Pärchen und versteckte sich hinter der Gaststätte "Zum Wilden Mann". Zahlreiche Passanten bekamen das Geschehen hautnah mit.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung und sucht dringend Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden (07621-176500)