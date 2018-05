Lörrach Ehrung: Sportler kommen auf die große Bühne

Festlicher Abend im Burghof mit vielen Ehrungen und buntem Schauprogramm mit Vorführungen und Musik.

Wie vielseitig der Vereinssport in Lörrach ist, hat der „Treffpunkt Sport“ am Freitag im gut gefüllten Burghof verdeutlicht.

Im Mittelpunkt standen die Sportler und ihre Leistungen im Jahr 2017. Für den feierlichen Rahmen für 62 Ehrungen von 152 Meistern und Sportlern des Jahres sorgten die Stadt und die Interessengemeinschaft Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS).

Die Veranstalter polierten den „Treffpunkt Sport“ ein bisschen auf und gestalteten ihn mit dem Umzug auf die große Bühne auch etwas festlicher als früher. Eine Neuerung kam besonders gut an beim Publikum: Zum ersten Mal wurden vor der Verkündung des Sportlers, der Sportlerin und der Mannschaft des Jahres alle von der Kommission des Sports ausgewählten Titelanwärter auf die Bühne gebeten. Wer für den Ehrungspreis ausgewählt war, kristallisierte sich bei der Laudatio des neuen Fachbereichsleiters Jugend/Schulen/Sport, Gerhard Bukow, heraus. Vor allem die Ausgezeichneten erkannten ihre Daten, worauf sich Freude auf ihren Gesichtern ausbreitete.

Gleich zwei Frauen freuten sich über den Titel: Profi-Radrennfahrerin Clara Koppenburg vom Cervelo Bigla Pro Cycling Team und die halbseitig gelähmte Radrennfahrerin Raphaela Eggert vom Behinderten-Rehabilitationssportverein (BRSV) Lörrach. Sportler des Jahres 2017 ist Gewichtheber Moritz Huber vom Kraftsportverein Lörrach, Mannschaft des Jahres die männliche Leichtathletik-Mannschaft U 18 des TuS Lörrach-Stetten. Veith Vogel von der IGTS überreichte Pia Bach und Shereen Moussa jeweils einen Zustupf des Fritz und Liese-Lotte Gisy-Fonds für besonders talentierte Sportler. In einer Sonderehrung als Trainer/Betreuer des Jahres ausgezeichnet wurden von „Die Oberbadische“ Barbara Noske-Kothe vom TuS Lörrach-Stetten und Ralf Moser vom Fußball-Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach.

Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigte großen Respekt für alle, die er mit der neuen Moderatorin Julica Goldschmidt auf die Bühne und damit in das städtische Rampenlicht holte. Der Blick in den großen Saal, in dem die Gäste es sich an kleinen Tischen bequem gemacht hatten, erinnerte ihn daran, wie oft im vergangenen Jahr die Ausgezeichneten die Komfortzone hatten verlassen müssen, um zu trainieren und um Siege zu kämpfen. „Heute Abend bekommen Sie den Lohn dafür“, stellte Lutz fest. 35 Bronze-, zehn Silber- und acht Goldauszeichnungen sowie weitere neun Sonderehrungen verlieh er – ein wahrer Ehrungsmarathon.

Der Oberbürgermeister nutzte die Veranstaltung auch für einen Rück- und Ausblick. Er stellte die neue Sportkoordinatorin Laura Albert vor und das wegweisende Projekt AGiL (aktive Grundschule), das Grundschüler in Bewegung bringt. Im Sommer soll es auf alle Grundschulen der Stadt und die Pestalozzi-Schule ausgeweitet werden. In Kooperation mit dem SAK, kündigte er an, wird es von April bis September mit „Hüpf-SAK“ ein neues, barrierefreies, kostenarmes Bewegungsangebot für Kinder von fünf bis neun Jahre geben. Dem lange gehegten Wunsch der Sporthalle in Brombach rückte die Stadt mit dem Spatenstich vor ein paar Monaten ein Stück näher. Im August werde außerdem die Rosenfelshalle saniert.

Allerfeinsten Sport, gepaart mit Tanz und Artistik, präsentierten in einem Showblock die B-Girls und B-Boys des Tanzwerk 3-Ländereck. „Exorbitante Leistungen haben alle Sportler, die heute Abend hier anwesend sind, vollbracht. Aber wer die coolsten sind, haben wir gerade erlebt“, zeigte sich Julica Goldschmidt im Anschluss beeindruckt. Die Tänzerinnen und Tänzer erhielten mehrere Sonderehrungen, einzeln und als Team (Body Expression, Bad Flying Sisters). Mentor Shalijani, selbst als Deutscher Meister bei den Senioren Solo ausgezeichnet, antwortete auf die Frage nach den drei Ländern im Namen seiner Tanzschule: „Wir brauchen noch ein paar Franzosen, dann ja.“

Die Cheerleader vom Turnverein Zell sorgten für einen weiteren Show-Höhepunkt auf der Bühne, das Musik-Trio The Kerstin für den guten Ton während des ganzen Abends im Burghof.