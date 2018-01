Lörrach Ehemalige Nachbarinnen schlagen sich in Supermarkt

Weil die eine die andere nicht gegrüßt hatte, gingen zwei Frauen in einem Lörracher Supermarkt aufeinander los. Am Ende wackelte bei einer der Streithennen ein Zahn.

Zwei ehemaligen Nachbarinnen trafen sich am Mittwochnachmittag zufällig in einem Supermarkt in der Weiler Straße. Beide waren am Einkaufen, so die Polizei.

Eine ignorierte die andere, worüber sie dann in Streit gerieten. Nach gegenseitigen Beleidigungen gingen sie aufeinander los.

Der nun mit Körperkraft ausgetragene Kampf hinterließ bei beiden Frauen Spuren. Neben Kratzern im Gesicht und am Ohr, Verletzungen am Kopf und Schmerzen am Finger wackelte bei einer Frau ein Zahn.

Gegen die Frauen im Alter von 36 Jahren wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.