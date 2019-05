von Willi Adam

Lörrach – Die Duale Hochschule Lörrach hat erstmals beim Wettbewerb des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) teilgenommen und bei diesem bekannten Ranking auf Anhieb überdurchschnittliche Werte erzielt. Dabei wurden die Fächer Elektrotechnik/Informationstechnik, Mechatronik und Maschinenbau von Studierenden bewertet. In allen drei Fächern befindet sich die DHBW Lörrach bei einzelnen Kriterien und bei der Gesamtbewertung im vorderen Teil der Tabelle. „Ein schöner Erfolg“, kommentiert DHBW-Rektor Theodor Sproll die Resultate.

„Der Bildungsmarkt der Zukunft wird kompetitiver“, sagt Rektor Sproll. Damit ist nicht nur der Wettbewerb der Hochschulen untereinander gemeint, sondern auch das Rennen der Hochschulen um die talentiertesten Studenten – was dann wieder auf den Ruf der Hochschule und deren Stellenwert zurückwirken soll. Um bei dieser Entwicklung wahrgenommen zu werden, hat sich die DHBW Lörrach entschlossen, erstmals am CHE-Ranking teilzunehmen. Diese Tabelle gehört zu den bekanntesten in Deutschland. Die CHE ist eine Einrichtung der Rektorenkonferenz und der Bertelsmann-Stiftung, veröffentlicht werden die Ergebnisse traditionell von der „Zeit“.

DHBW-Rektor Karl Theodor Sproll. Bild: DHBW

Er sei durchaus nervös gewesen, sagt DHBW-Rektor Theodor Karl Sproll. Schließlich hat sich die DHBW erstmals diesem Test ausgesetzt, der als eines der bekanntesten deutschen Hochschulrankings gilt. Mehr als 150 000 Studierende von 300 Universitäten und Hochschulen werden insgesamt für die CHE-Bewertung befragt. In Lörrach haben sich jeweils 60 bis 80 Prozent der Studierenden aus den betroffenen Fächern beteiligt. Die CHE bewertet im dreijährigen Rhythmus wechselnde Fächer. In diesem Jahr waren unter anderem Technikfächer an der Reihe, im kommenden Jahr kann die DHBW Lörrach ihre wirtschaftswissenschaftlichen Angebote ins Rennen schicken. Abgefragt werden unter anderem Stichworte wie Lehrangebot, Betreuung, Unterstützung im Studium, Unterstützung beim Auslandsstudium sowie mehrere Punkte zu Räumen und Ausstattungen.

In den Studiengängen Elektrotechnik/Informationstechnik sowie bei Maschinenbau rangiert die DHBW beim Kriterium „Allgemeine Studiensituation“ zwar in der Mittelgruppe. Jedoch liegen die Werte auch bei dieser allgemeinen Frage über dem Durchschnitt. Bei den einzelnen Kriterien werden diese beiden Fächer jedoch meist in der Spitzengruppe verortet. Selbst bei jenen Einzelkriterien, wo Lörrach in der Mittelgruppe rangiert, liegen die Benotungen dennoch durchweg über den Durchschnittswerten aller Hochschulen. Ein besonders gutes Resultat hat der trinationale Studiengang Mechatronik erreicht, der sowohl bei der allgemeinen Studiensituation als auch bei allen einzelnen Kriterien in der Spitzengruppe landete.

„Als ich die Ergebnisse gesehen habe, war ich euphorisiert“, bekennt Rektor Sproll. Das Resultat sei eine Bestätigung für das Konzept mit praxisbezogenen und marktorientierten Studiengängen sowie eine Bestätigung für die Qualität der Lehre. „Was wir in 37 Jahren in Lörrach getan haben, war offenbar nicht ganz falsch“, meint Sproll. Die DHBW Lörrach werde das Ergebnis auch als Ansporn und als Rückenwind nehmen, um strategisch weiter voranzukommen.

So werde die kooperative Forschung weiter ausgebaut und auf allen Ebenen werde die DHBW die Digitalisierung vorantreiben und digitale Methoden in die Lehre implementieren. Für das kommende Jahr kündigt Sproll zudem den neuen Studiengang Digital Business Management an.