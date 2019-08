von Daniel Scholaster

Lörrach (dsr) Heute können die Bewohner Europas die meisten Gewürze zu erschwinglichen Preisen erwerben. Im Mittelalter waren sie jedoch eine begehrte Handelsware. Weshalb sie als so wertvoll galten und wie die Menschen im Mittelalter würzten, erfuhren die Gäste des Dreiländermuseums am Sonntag.

Im Rahmen der Sonderausstellung „Burg Rötteln – Herrschaft zwischen Basel und Frankreich“ lud das Museum zu einem Vortrag von Maren Siegmann ein, der Leiterin des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen. Unter dem Motto „Pfeffersack und Safrankrieg – Gewürze in der mittelalterlichen Küche“ referierte die Archäologin und Historikerin über kulinarische Vorlieben und die wirtschaftliche Bedeutung von Gewürzen.

Zunächst räumte sie mit dem Vorurteil auf, dass die Gewürze Indiens und Südostasiens überwiegend nach Europa exportiert worden seien. Tatsächlich seien nur etwa fünf Prozent der dort angebauten Gewürze im Abendland angekommen. Zu den wertvollsten Gewürzen hätten im Mittelalter Pfeffer und Safran gezählt. Safran sei über Barcelona nach Deutschland importiert und eine Zeit lang sogar am Oberrhein angebaut worden. Der Pfeffer wurde über den Persischen Golf und den Golf von Aden ins Mittelmeer transportiert, wo er nach Mitteleuropa weiterverkauft wurde. Weil sich mit diesem Gewürz trotz Transportkosten, Wegelagerern und Zöllen sehr viel Geld verdienen ließ, seien reiche Kaufleute früher auch „Pfeffersäcke“ genannt worden.

Die Kaufleute wurden immer wieder Ziel von Räubern. Nicht selten seien dies keine Straßenbanditen, sondern adlige Raubritter gewesen. Sie verfügten über entsprechende Bewaffnung und genügend Männer, um die teils gut bewachten Transporte zu überfallen.

Siegmann illustrierte dies mit einem Beispiel aus der Region. Im Jahr 1374 habe Henmann von Bechburg mit weiteren Adligen einen Transport von Basler Kaufleuten überfallen und dabei eine große Menge Safran erbeutet. Dieser Landfriedensbruch führte zu einer Belagerung von Henmanns Burg Falkenstein durch Truppen aus Basel. Auslöser dieses als „Safrankrieg“ in die Geschichte eingegangenen Konflikts waren ausbleibende Zahlungen des Basler Bischofs, die dieser Henmann für geleistete Dienste geschuldet hatte. Die Burg wurde schließlich eingenommen und teilweise zerstört.

Siegmann erklärte, dass sie immer wieder das Vorurteil vernommen habe, dass das mittelalterliche Essen stark gewürzt worden sei, um den Geruch des ungenießbaren Fleisches zu überdecken. Das sei jedoch ein Irrtum. Bereits in der damaligen Zeit hätten strenge Regeln für den Verkauf von Frischfleisch gegolten. Verdorbenes Fleisch habe also in der Regel nicht angeboten werden dürfen. Im Übrigen hätte sich jemand, der sich teure Gewürze habe leisten können, erst recht hochwertiges Fleisch kaufen können.

Exotische Gewürze seien lange nur der Oberschicht vorbehalten gewesen. Bauern dagegen hätten ihre Speisen nur mit einheimischen Gewürzen verfeinern können. Während Pfeffer vor allem wegen seines Geschmacks verwendet wurde, erlangte der Safran auch aufgrund seiner Farbe große Bedeutung. Schon im Mittelalter galt nämlich: „Das Auge isst mit.“ Nach dem Vortrag konnten die Teilnehmer eigene Gewürzmischungen mörsern.