Lörrach Dreiländermuseum: Mit Papierkunst den Zeitgeist erwischt

Der Verein Bildende Kunst zeigt als 33. Ausstellungsprojekt sechs Positionen zum Thema „Paper Art“ im Dreiländermuseum.

Die neue Ausstellung „Paper Art“ des Vereins Bildende Kunst reiht sich nahtlos ein in die Reihe toller Projekte, die in Zusammenarbeit mit dem Dreiländermuseum verwirklicht wurden. Gestern war Vernissage.

Bei „Paper Art“ handelt es sich um das mittlerweile 33. Ausstellungsprojekt des VBK, wie die Vorsitzende Marga Golz berichtet. Viele davon wurden im Museum gestemmt. Sie seien eine gute Ergänzung zum Programm und zur Sammlung des Hauses in einem Bereich – der Gegenwartskunst –, den man alleine nicht abdecken könne, freut sich Museumsmitarbeiterin Waltraud Hupfer. Sie zeigt sich fasziniert von der Vielfalt der Themen, Materialen und Stile, welche der VBK ins Haus bringe.

Es sind die drei Kuratorinnen des Vereins, Gabriele Menzer, Hanna Benndorf und Sigrid Schaub, welche Konzept, Auswahl der Künstler und die Ausstellungsgestaltung übernehmen. Trotz des harmonischen Miteinanders ist es Marga Golz wichtig, sich klar abzugrenzen. „Wegen unserer Existenzberechtigung als gemeinnütziger Verein und damit wir nicht als Museumsmitarbeiter angesprochen werden“, wie sie sagt. Man zahle im Dreiländermuseum zwar keine Miete, aber die Versicherung und nötig werdende Arbeiten des Werkhofs. Das koste Geld. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass in diesem Jahr schon wieder der Dreijahresvertrag mit der Stadt Lörrach auslaufe.

Dieses Mal dreht sich bei der VBK-Ausstellung also alles ums Papier. Damit habe man den Zeitgeist erwischt, darin sind sich die drei Kuratorinnen einig. Allenthalben sprießen Biennalen für Papier aus dem Boden, und wie Hanna Benndorf berichtet, sei man wegen des Ausstellungstitels beinahe mit einer Berliner Galerie kollidiert, die ihre Fühler nach Basel ausstreckt.

Die beteiligten Künstler waren denn auch ohne große Mühe ausgemacht: Von Marion Eichmann aus Berlin war dem VBK schon vor zwei Jahren ein Katalog ins Haus geflattert, Ausstellungen und Künstlerbesuche hatten die Kuratorinnen auch auf Wilhelm Morat (im Weiler Stapflehus), Josef Büchele (in Schopfheim) und Elke Muche (im Lörracher Freiraumkunstlager) aufmerksam gemacht. Laurence Vallières riesiger Gorilla in der Friedlinger Colab-Gallery hätte man gerne als Blickfang im Museum gehabt. In Situ erschaffen, müsste ihm aber ein Bein amputiert werden, um ihn wegzutransportieren. Von der Kanadierin sind deshalb kleinere Werke in der großartig eingerichteten Werkschau vertreten. Sie zeigt, wie skulptural ausdrucksstark das Papier als selbständiger Werkstoff ist und dass aktuell weitere Techniken in die Papierkunst finden: von exakt berechneten weißen Reliefs über handgeschöpfte Hanfpapierobjekte, archaische Natur- oder assoziative Formen aus geleimtem Papier, aus Pappe zusammengeklebte Tiere bis zu Kaugummiautomaten.

Paper Art: Die Ausstellung ist bis 3. Juni im Dreiländermuseum zu sehen.