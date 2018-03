Lörrach Dreiänder-Tafel: Weit weg von Essener Verhältnissen

Die Dreiländer-Tafel bedient Bedürftige jeder Herkunft. 2016 gab es kleinere Probleme mit drängelnden Asylbewerbern.

Die Entscheidung der Essener Tafel, dass sich zunächst keine Ausländer mehr registrieren dürfen, hat für viel Kritik gesorgt. Doch es gibt auch Zuspruch, denn Asylbewerber sollen sich in Essen bei der Lebensmittelausgabe respektlos verhalten haben – und damit dazu beitragen, dass langjährige Kundinnen nicht mehr kommen. Der Vorsitzende der Dreiländer-Tafel, Reinhard Ihl, sagt, dass es manchmal auch in Lörrach Probleme gebe. Doch das seien Einzelfälle. „Von Essener Verhältnissen sind wir weit entfernt.“

Wer in der Dreiländer-Tafel in Brombach einkaufen möchte, der braucht etwas Geduld. Eine violette Linie trennt den Eingang vom Einkaufsbereich ab. Dort drüber darf nur, wer Thomas Riedel seinen Kundenausweis vorzeigt. Doch Riedel ist grade nicht da. Und so steht ein Mann vor der Linie, wippt auf seinen Fußballen und hält den roten Ausweis in der Hand. Eine Minute vergeht, zwei Minuten, dann sind es drei. Dann kommt Riedel, scannt den Ausweis und der Mann geht durch. Schnell wird klar: Hier gibt es Regeln. Und die werden befolgt von Deutschen und von Ausländern.

Thomas Riedel findet, dass die Essener vorschnell reagiert haben. „Man sollte Menschen nicht diskriminieren“, sagt er. Und: „Wir kommen hier gut miteinander aus.“ Es hat sich eingespielt in der Lörracher Tafel. Doch als im Jahr 2016 viele Flüchtlinge kamen, ging es beim Anstehen manchmal auch chaotisch zu. Wenn plötzlich Ware reinkam, wollten einige nicht warten und drängelten sich vor. Kunden aus dem arabischen Raum, die schon länger zur Tafel gekommen waren, erklärt den Neuen, dass es so nicht geht. „Die haben eine Ordnungsfunktion übernommen“, sagt Reinhard Ihl, der Vorsitzende. Das große Problem sei die Sprachbarriere, denn viele Flüchtlinge sprächen kein Englisch, von Deutsch ganz zu schweigen. Einzelne Kunden, die sich daneben benehmen, gibt es immer mal wieder. „Da sind aber auch Deutsche dabei“, stellt Ihl klar. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt eine Abmahnung. Und wenn sich das wiederholt, wird der Zugang gesperrt, für einen oder zwei Monate. Doch in der Regel bleibt es bei einer Abmahnung. Angelika Merz, die im Büro der Tafel arbeitet, berichtet von drei bis vier Fällen im Jahr, denen der Zugang gesperrt wird.

So ruhig wie an diesem Tag ist es selten im Tafelladen. Merz ist das ganz recht, denn grade ist nicht viel Ware im Laden. „Das kann sich aber jeden Moment ändern, wenn wir eine Lieferung bekommen“, sagt Merz. Die Tafel ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. „Das entspannt die Lage“, sagt Ihl, denn so teilten sich die Bedürftigen von alleine über die Woche auf. Andere Tafeln bieten nur einen oder zwei Termine in der Woche an, an denen die Kunden einkaufen können. Dass dann der Andrang größer ist, versteht sich von selbst. Doch auch in Lörrach bildet sich manchmal eine Schlange vor der Tür. Am Donnerstag zum Beispiel, wenn es Waschmittel gibt. Auch Windeln sind heiß begehrt. Dann dürfen zuerst die Gehbehinderten in den Laden, eine halbe Stunde vor allen anderen. Der Rest muss anstehen. Und das funktioniert. Überlegungen wie ein Losverfahren oder Nummernziehen hat die Dreiländer-Tafel verworfen.

Bei Kundenstamm ist das Verhältnis von Flüchtlingen und Deutschen ausgeglichen. Täglich kommen ungefähr 100 Menschen, davon seien ungefähr 50 Ausländer und 50 Deutsche. Doch auch in Lörrach kommen einzelne ältere Kunden nicht mehr. „Es sind eher Frauen, die wegbleiben“, sagt Ihl. Zwar seien einige mittlerweile auch wieder da, doch einzelne blieben weg. „Es kann schon sein, dass die sich daran gestört haben, dass auf einmal so viele Flüchtlinge da waren“, sagt Reinhard Ihl.

Den Vorwurf, dass die Tafel den Staat aus der Verantwortung nehme, für Bedürftige zu sorgen, lässt der Vorsitzende nicht gelten. Die Grundidee der Tafel sei eine andere: „Wir sorgen dafür, dass viele Lebensmittel nicht weggeschmissen werden“, sagt Ihl. Was an Schokolade und Lebkuchen nach Weihnachten angeliefert werde, sei einfach verrückt.