Anwohner wünschen sich das Ruhe einkehrt.

Der Boulevard Belchenstraße soll dieses Jahr fertig werden. Überdachte Fahrradabstellplätze entstehen, beide Bahnunterführungen werden besser beleuchtet und Sperren errichtet, um Falschparken zu verhindern. Anwohnern geht es vor allem darum, dass Ruhe einkehrt. Sie klagen über rasende Autos mit lauten Motoren. Der Gemeindevollzugsdienst hatte gerade eine Schulung in Deeskalation, seine Mitarbeiter wurden in diesem Bereich mehrmals tätlich angegangen. Die Polizei kann aus personellen Gründen nicht häufig kontrollieren.

Übergriffe und Behinderungen

„Auf und an der Belchenstraße tobt wohl der Bär; und das nicht nur am Wochenende.“ So fasste Stadtrat Gerd Wernthaler (Grüne) Beschwerden von Anwohnern, Berichte von Übergriffen gegenüber Mitarbeitern des Gemeindevollzugsdiensts und Behinderungen von Rettungskräften zusammen. Er bezeichnete diese als „besorgniserregend und nicht hinnehmbar“ und erkundigte sich im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales, was die Stadt dagegen unternehme.

Fachbereichsleiter Klaus Dullisch bestätigte dies in seiner Antwort an ihn vor Jahresfrist: „Der Respekt gegenüber Amtspersonen nimmt wohl zunehmend ab.“ Der Fachbereich Straßen, Verkehr, Sicherheit zeige die Übergriffe grundsätzlich bei der Polizei an. Betroffene Mitarbeiter würden auf Wunsch von der Stadt unterstützt, etwa durch Sozialberatung. Ein externes Büro schulte Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes am Mittwoch und Donnerstag in Deeskalation, um sich besser schützen zu können.

Beschwerden von Anwohnern

Die Shisha-Bar an der Belchenstraße erregt Unmut von Bewohnern des Quartiers. Sie beschwerten sich bei der Stadtverwaltung und stellten Anzeigen bei der Polizei. Ihrer Schilderung nach begannen mit dem Ausbau der Belchenstraße und Neueröffnung der Bar an der Ecke zur Hunnenstraße nächtliche Autorennen und lautes Motorengeheul von bis zu 20 Autos, von denen die meisten in der Schweiz angemeldet seien. Sie würden mehrmals im Ring herumfahren durch die Bahnhofs-, Milka-, Belchen-, Wallbrunn-, Berg- und Hunnenstraße. „Wie in Monza!“, beschrieb dies eine Anwohnerin der Stadtverwaltung. Viele Autofahrer würden sogar tagsüber bei Rot über die Ampel an der Eulerstraße fahren, schrieben fünf Familien, die sich sorgen, weil viele Kinder auf dem Schulweg dort über die Belchenstraße gehen. Sie fühlen sich terrorisiert. Ein von ihnen auf den Lärm der Autos angesprochener Barbesucher aus der Schweiz habe ihnen geantwortet: „Dafür gibt’s Lörrach ja.“ Dullisch kündigte an: „Wir bitten die Polizei um verstärkte Kontrollen.“ Laut Anwohnern sei der Lärm im Sommer und Herbst besonders hoch gewesen. An die Höchstgeschwindigkeit in der Tempo-30-Zone hielten sich aber immer noch viele Verkehrsteilnehmer nicht. Dies bemerke man auch im nahen Polizeirevier. Doch Anrufern, die sich beschwerten, sei mitgeteilt worden, die Polizei hätte nicht genug personelle Ressourcen, um dort oft zu kontrollieren.

Ausschreibung wird vorbereitet

Die Rampe der Unterführung an der Eulerstraße wird im letzten Bauabschnitt nicht umgebaut. Das wäre teuer und technisch äußerst schwierig, erklärte Klaus Dullisch auf BZ-Anfrage. Also geht es nur noch um ihr Umfeld. Der Fachbereich bereitet die Pläne gerade für die Ausschreibung vor, nachdem das Projekt lange aus personellen Gründen zurückgestellt war.

Dullisch kündigte an, der Bereich solle dieses Jahr gebaut werden. Dazu gehöre die Verbesserung der Beleuchtung in den Unterführungen, nicht nur bei der Agentur für Arbeit, sondern auch in der zwischen Hebelpark und Eulerstraße. Zudem werden bei beiden Unterführungen Fahrradabstellplätze gebaut, die wie die in der Innenstadt überdacht sind. Dass die für Fußgänger vorgesehene Fläche gegenüber des Hotels manchmal zugeparkt ist, missfällt der Stadtverwaltung, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz bereits betonte. Dies soll künftig verhindert werden. „Angedacht ist, die Zufahrt mit Steinen oder Klötzen wie am Bereich beim Hebelpark zu schließen, um das Parken einzuschränken“, sagte Dullisch. Dort wurde bereits mehrmals der Ampelmast angefahren.