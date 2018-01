Lörrach Die Tüllinger Höhe kommt ins Tal

Die private Schule erweitert ihr Angebot mit der Übernahme des sozialpädagogischen Kindergartens in Hauingen.

Lörrach – Der private Schulkindergarten für Erziehungshilfe wird eine eigene Leitung behalten. Dies hat Christof Schwald angekündigt. Der Rektor und Leiter der Tüllinger Höhe, dem Fachdienst für Kind und Familie unter dem Dachverband des Diakonischen Werks, übernahm zu Jahresbeginn die Trägerschaft der Einrichtung in Hauingen. Sie befindet sich in einem sanften Übergang: Alexander Dröws leitet sie seit 1991 und war seit 1995 Geschäftsführer des nun aufgelösten Trägervereins für heilpädagogische Jugendhilfe. Er ist weiterhin im Haus tätig.

Sanfter Übergang: Dröws leitet den Schulkindergarten noch bis Ende August. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch in der Einrichtung sagten er und Schwald, die Eltern und Kinder würden den Wechsel gar nicht bemerken. „Wir übernehmen sukzessive“, beschreibt Schwald die Übergabe der Aufgaben. Dröws wird dieses Jahr 65 Jahre alt und war darauf bedacht, die Einrichtung nicht schließen zu müssen, wenn er in Ruhestand geht. „Von den meisten administrativen Dingen bin ich nun befreit, das wäre mir zu viel Verantwortung und Stress gewesen“, sagt Dröws. „Die Übergabe lief sehr konstruktiv“, lobt Schwald Dröws und den Vorstand des bisherigen Trägervereins.

Auch das Konzept wird sich nicht ändern. „Wir kennen den Kindergarten seit 1997 und haben nicht das Bedürfnis, alles zu ändern, sondern führen die Arbeit fort“, weist Schwald auf die schon lange bestehende Kooperation hin. Die Tüllinger Höhe hat sieben Sonderschullehrer an 32 Schulwochenstunden in Hauingen im Einsatz. Die Idee einer Fusion miteinander entstand schon 2010. An die konkrete Umsetzung machten sich die Einrichtungen aber erst vor fast genau einem Jahr. „Wir haben es nun weitestgehend in trockenen Tüchern“, sagt Dröws. Inzwischen kaufte die Tüllinger Höhe auch die Immobilie an der Lingertstraße 3. Bekannte Gesichter: Die Kinder verbanden die beiden Einrichtungen schon lange miteinander, „weil wir mit der Schule und Jugendhilfe Kinder versorgt und betreut haben, die hier waren“, sagt Schwald. Die ihnen bekannten Lehrer trafen die Kinder dann wieder. Und das Therapiepferd auch. Schwald sieht eine große Chance darin, dass auch Eltern nun dieselben Ansprechpartner haben. Natürlich entstehen bei der Infrastruktur Synergien. Gekocht wird beispielsweise nur noch in Obertüllingen, wenn Dröws einmal nicht mehr selbst am Herd stehen wird.

Neuland ist für die Tüllinger Höhe aber die vorschulische Erziehung. Somit kann sie Familien mit einem Kind in ihrer Einrichtung anbieten, auch für ein erst fünfjähriges Geschwisterkind eine adäquate Betreuung unter ihrem Dach in der Heimunterbringung zu leisten. Der Bedarf dafür ist groß. Der Schulkindergarten ist weit über den Landkreis Lörrach hinaus der einzige seiner Art und mit seinen 40 Plätzen in vier Gruppen stets ausgebucht. „Unser Ziel ist es“, sagt Dröws, spätere „Sonderbeschulung oder Fremdunterbringung zu verhindern.“ Schwierige Inklusion: Der Kindergarten unterstützt beispielsweise Kinder, die an Entwicklungsverzögerungen leiden, eine Förderung in ihrem sozialen Verhalten benötigen, beim Umgang mit Gleichaltrigen, in ihrer Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Sprache oder die Ängste oder Wahrnehmungsstörungen haben. Einem Drittel von ihnen wurde ADHS diagnostiziert, schätzt Dröws. „Wir haben viele Kinder, die nicht inkludierbar sind“, stellt er fest.

Einen großen Teil der Tätigkeit nimmt die Arbeit mit Eltern ein, auch mit Hausbesuchen, bei denen Tipps zur Unterstützung der Kinder gegeben werden, was beispielsweise den Fernsehkonsum betrifft. Schwald bezeichnet Inklusion „als nicht falsch, aber die Einrichtungen müssen dafür mit entsprechendem Personal ausgestattet werden, und das ist teuer.“

Tüllinger Höhe

Das Angebot umfasst vollstationäre Wohngruppen, betreute Wohngemeinschaften und Tagesgruppen. Die heilpädagogischen Hilfen sind in der Regel kombiniert mit Unterricht in Kleinklassen der eigenen Schule und therapeutischer Unterstützung. Inklusive Schulplätze an Schulen des Landkreises bietet sie ebenfalls. Die Tüllinger Höhe hat rund 300 Schüler, 150 davon in ihrer Schule, betreibt Außenstellen in Rheinfelden-Beuggen und Haltingen und ist Trägerin des Internats an der Gewerbeakademie Schopfheim.