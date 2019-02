von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Einen „super Einstieg“ in das Thema Infrastruktur für Senioren nannte Christiane Cyperrek, SPD, den Bericht der Seniorenbeauftragten Ute Hammler im Hauptausschuss. Auch die anderen Fraktionssprecher dankten für die ausführliche Darstellung, die die Dringlichkeit des Themas veranschaulichte. Es sei unbestritten, dass die Stadt die Hände nicht in den Schoß legen dürfe, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Anträge von SPD, CDU und Grünen hatten den Bericht angestoßen.

Als die SPD 2014 schon einmal einen ähnlichen Antrag gestellt habe, sei das Thema von der damaligen Oberbürgermeisterin Heute-Bluhm noch an den Landkreis verwiesen worden, merkte Christiane Cyperrek an. Das habe sich zum Glück geändert. Die „wirklich dramatische Situation“ sei erkannt, zumal in Lörrach mehr Pflegeplätze fehlten als andernorts. Nicht nur Christiane Cyperrek merkte an, dass der Fachkräftemangel dem Thema zusätzliche Brisanz verleihe – und dass auch soziale Aspekte eine Rolle spielten. Schon heute könnten sich viele die Angebote, wenn es sie denn gibt, nicht leisten. Und die Altersarmut werde eher wachsen. Cyperrek erklärte auch, die 80-Prozent-Stelle für die Seniorenbeauftragte sei bei weitem nicht genug. Sie würdigte die ehrenamtliche Quartiersarbeit, wie sie in Stetten und ansatzweise auch in Tumringen geleistet wird. Doch solche Initiativen müssten etwa durch ein professionelles Quartiersmanagement unterstützt und das Ehrenamt dürfe nicht überstrapaziert werden.

Petra Höfler nannte für die CDU die Befunde „erschreckend“. Schon jetzt fehlten viele Pflegeplätze, die Lage sei prekär. Sie fragte an, welche Grundstücke außer Neumatt-Brunnwasser zwischen Haagen und Hauingen die Stadt noch für Pflegeheime ins Auge gefasst habe. Wenn sich ein Anbieter finde, könnten auch am Belist Plätze geschaffen werden, so Lutz.

Margarete Kurfeß wies als Sprecherin der Grünen darauf hin, dass Stadt und Kreis Lörrach bei den Pflegeplätzen schlechter dastünden als das Land insgesamt. Es sei aber wichtig, auch andere Wohnformen zu entwickeln, so wie es in Lörrach auf dem Areal Conrad neben der Agentur für Arbeit nun geschieht. Das Thema demografischer Wandel werde die Stadt lange beschäftigen und viel Arbeit mit sich bringen, sei aber bei Ute Hammler in guten Händen. Die Arbeit im Quartier sei wichtig – die Grünen hatten im Mai 2018 beantragt, sich um eine Förderung aus dem Landesprogramm „Quartier 2020“ zu bemühen, dies ist für Stetten jetzt neu auf den Weg gebracht.

Silke Herzog zeigte sich für die Freien Wähler begeistert vom Bericht der Seniorenbeauftragten – nun komme es darauf an, etwas daraus zu machen. Viele Fachbereiche müssten zusammenwirken, so Herzog. Seniorenpolitik müsse als Querschnittsaufgabe erkannt werden, hatte Ute Hammler in ihrem Bericht formuliert. Herzog verwies auch darauf, dass es zum Beispiel in Brombach bisher keine Pflegeeinrichtung gebe. Ulrike Krämer (CDU) ergänzte, wie wichtig die Nähe und damit die seniorengerechte Entwicklung in einzelnen Stadtquartieren sei. Alle Fraktionssprecher dankten auch dem Seniorenbeirat für seine Arbeit. Viele Mitglieder waren in die Ausschusssitzung gekommen, um dem Bericht und den Kommentaren der Fraktionen zu folgen.

Man müsse beim Thema Seniorenpolitik ganzheitlich denken, fasste Oberbürgermeister Jörg Lutz abschließend zusammen. Alle Aspekte – Pflegeplätze, andere Betreuungs- und Wohnformen, Quartiersentwicklung und vieles mehr – müssten zusammengedacht werden. Nicht jeder, der alt sei, braucht Unterstützung. Doch der Bedarf auch an Lösungen für Demenzkranke werde sicher wachsen.