von Jürgen Scharf

Mit dem bislang im Musikbetrieb eher unterbewerteten Fagottkonzert von Johann Nepomuk Hummel führte die Orchestergesellschaft Weil am Rhein in der Altrheinhalle Märkt bei ihrem Frühlingskonzert ein Werk auf, das für jeden Fagottisten zwar ein absolutes Muss darstellt, in Konzertprogrammen jedoch selten zu hören ist.

Benedikt Schobel, Solofagottist des Basler Sinfonieorchesters, brach für das „Gran Concerto“ in F-Dur des Mozart-Schülers Hummel mit hörbarem Engagement eine Lanze. Nicht nur hatte er den schwierigen Part voll im Griff, in den rasanten Läufen des dritten Satzes konnte er spieltechnisch mit einer hochanständigen Wiedergabe überzeugen und sich im langsamen Satz tonlich qualifizieren. Die Orchestergesellschaft unter Leitung von Franck Nilly hat die erfrischende Virtuosität des Hummel-Konzerts mit Elan und der nötigen Sorgfalt begleitet.

Im zweiten Teil sprudelte dann die Glücksquelle Mozart, beginnend mit der Ouvertüre zu „Titus“, die schon fast eine einsätzige Miniatursinfonie ist, gefolgt von der gleichzeitig mit dem „Figaro“ entstandenen Prager Sinfonie, Nr. 38 (KV 504), die in ihrer ganzen sinfonischen Größe erklang: schlüssig und dramatisch-pulsierend musiziert. Dass die „Prager“ in jeder Hinsicht radikal ist, zeigt sich auch daran, dass es kein Menuett gibt, weil in den drei Sätzen alles schon gesagt ist.

Das Menuett als Form wurde in der ersten Zugabe nachgeholt: im Menuett aus Mozarts Posthorn-Serenade. Der erste Trompeter des Orchesters, Jan Van de Woerd, blies auf einem originalen Posthorn mit Naturtönen. Die zweite Zugabe knüpfte an den Beginn des Konzertprogramms an: an Jacques Offenbachs Ouvertüre zur Opéra-bouffe „Pariser Leben“. In ihren zündenden Potpourri-Melodien betätigte sich die Orchestergesellschaft als Reiseführer und ließ mit Esprit das Pariser Leben und den Meister des Witzes und der Leichtigkeit hochleben.