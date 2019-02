von Jürgen Scharf

Das Künstlerpaar Gerta und Alfred Haller prägte mit dem Künstlerfreund Paul Ibenthaler im Nachkriegs-Lörrach die Kunstszene. Sie gehörten zur „Lörracher Bohème“, organisierten Filmaufführungen und zur Fasnachtszeit Künstlerbälle und machten gemeinsame Ausstellungen. Denkwürdig war ihre erste Nachkriegsschau „Moderne Kunst“ 1947, die einen Neubeginn in der Kunstgeschichte im deutschen Südwesten markierte.

Kubistische Anleihe: Dieser Stil ist zu sehen bei „Badende“ von Alfred Haller, Ölgemälde von 1956, aus der Ausstellung im Ibenthaler-Haus Lörrach. | Bild: Jürgen Scharf

Alfred Haller ist nach seinem frühen Tod in Vergessenheit geraten und die Wiederentdeckung seines Werks daher längst überfällig. Hingegen ist sein Malerkollege Paul Ibenthaler durch die Stiftung und das Ibenthaler-Haus in Lörrach präsent. Dort werden die beiden Malerfreunde in einer Doppelausstellung einander gegenübergestellt, was spannend ist, denn beide sind stilistisch nicht weit voneinander entfernt und in einer Zeit der Abstraktion der gegenständlichen Malerei verpflichtet geblieben. Es ist gar nicht leicht, ihre Arbeiten auseinanderzuhalten.

Die Kategorien

Sie sind nach Sujets in Landschaften, Stillleben, Porträts, Akte und Figurenbilder unterteilt. Kurator Martin Leccese hat die Bilder nicht räumlich getrennt, sondern nebeneinander platziert, um Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede im Stil zu verdeutlichen. Haller hat wenig abstrakt gemalt, ähnlich wie Ibenthaler. Beide waren im expressiven Realismus zu Hause, bei beiden hat der Kubismus und der Expressionismus Spuren hinterlassen. Jedoch zeigt der um ein Jahr jüngere Haller mehr Tendenzen zum Surrealismus.

Der Aufbau der Bilder

Hallers Bilder wirken mit den vielen rechten Winkeln geometrischer und deutlich komplexer vom Aufbau her, die Landschaften „gebauter“, mit gedeckten, kaum grellen Farben. Sehenswert sind auch seine Figurenbilder von Zirkusszenen sowie plakative Gemälde auf zwei Staffeleien. Sichtbar wird bei beiden Künstlern der Einfluss verschiedener Kunstströmungen. So in den chagallähnlichen Frauendarstellungen und picassohaften Akten. Selbst für Kenner des Ibenthaler-Werks sind einige überraschende Arbeiten zu entdecken, besonders im Genre der Landschaftsmalerei.

Die Themen

In den Themenräumen ergeben sich wunderbare Kombinationen. Etwa die faszinierende Porträtgalerie mit Selbstbildnissen von Alfred Haller und Porträts, die sein Künstlerfreund Ibenthaler von ihm gemalt hat, sowie den Bildnissen, in denen beide Gerta Haller porträtiert haben. Ihr Mann zeigt sie in einem Bild von 1947 abgezehrt, mit blassem Gesicht und dunkel verschatteten Augen als Ausdruck der Nachkriegsnot; bei Ibenthaler erscheint ihr Gesicht eher modiglianihaft verlängt. Es sind Beispiele dafür, wie zwei bedeutende Maler das Erbe der klassischen Moderne mit neuen Tendenzen verbinden.