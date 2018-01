Lörrach Die Klinik ist ihre Heimat

Die Ordensschwestern waren stets ein Teil des Eli. Sie werden es vorläufig bleiben.

Lörrach (gra) Sie gehören zum Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus wie das Amen zum Gebet: Von der Eröffnung der Böhler’schen Privatklinik an, dem Vorläufer des heutigen „Eli“, arbeiten Vinzentinerinnen in dem Krankenhaus. Mit drei Schwestern des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul fing es 1913 an; der Höchststand mit 44 Schwestern war Mitte der 1970er Jahre; insgesamt waren 188 Vinzentinerinnen im Haus tätig, weiß Schwester Anemunda Weh. Die Oberin des kleinen Konvents kennt mehr als die Hälfte der Geschichte aus eigenem Erleben.

1963 kam die aus der Nähe von Tuttlingen stammende, damals 22-jährige Novizin ans „Eli“, um die Krankenpflegeschule zu absolvieren; anschließend arbeitete sie in verschiedenen Bereichen. 1980 ging sie nach Freiburg; von 1982 an leitete sie als Generaloberin die dortige Kongregation der Vinzentinerinnen. Zwölf Jahre später kehrte sie nach Lörrach zurück. Hier ist sie heute eine von – mangels Nachwuchs – fünf verbliebenen Schwestern. Die jüngste von ihnen, auch schon 69 Jahre alt, arbeitet noch in der Pflege. Drei Mitschwestern, die älteste ist 84 Jahre, verrichten kleine Dienste, wo sie gebraucht werden. Anemunda Weh selbst wirkt seelsorgerisch, ist „Mädchen für alles“, hat immer ein offenes Ohr.

Allesamt wollen sie bleiben, solange es ihnen die Gesundheit erlaubt. Verwaltungsleiterin Heike Roese-Koerner spricht vom „guten Geist des Hauses“. Den Ordensfrauen tue es gut, zu spüren, dass sich Mitarbeiter und Patienten freuen, wenn sie noch ein bisschen da sind, bekennt Schwester Anemunda. „Das Eli ist unsere Heimat.“