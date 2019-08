von Lukas Müller

Lörrach – Schon vom Bahnhofsplatz aus hört man eine Menschengruppe vor dem Rathaus Parolen rufen. Fridays for Future? Mitnichten. Das CISV „Parallex Village“ findet erstmals in Lörrach statt und beherbergt für vier Wochen 48 elfjährige Kinder aus zwölf Ländern. In einem großen Kreis haben sie sich aufgestellt, eine kleine Gruppe steht in der Mitte. „I drive my car“, kommt von innen das Kommando, ungleich lauter kommt das Echo im Chor von außen zurück. Wenige Rufe später fahren alle Kinder lachend im fiktiven Auto wild durcheinander.

„Energizer“ nennen sie diese Aktion, die als Muntermacher vor Besuchen oder Aktivitäten durchgeführt wird, erzählte eine der Teilnehmerinnen. Am Freitag waren sie im Rathaus zu Gast bei Oberbürgermeister Jörg Lutz, der Schirmherr des Camps ist. Begrüßt wurde er, insbesondere von den asiatischen Kindern, wie ein Popstar; Gruppenfotos, Selfie, jeder wollte mal. Weiter ging es im Foyer, in dem er den aufmerksam zuhörenden Kindern auf Englisch Wissenswertes zu Stadt und Region erzählte. Bei komplizierteren Ausführungen halfen die älteren Begleitpersonen und übersetzten in die jeweilige Landessprache. Denn jede der zwölf Landesdelegationen besteht aus zwei Jungs, zwei Mädchen und einer Begleitperson in jugendlichem Alter.

Außer Afrika waren alle Kontinente vertreten. Südamerika etwa durch den Brasilianer Paulo, einem von sechs Jugendbetreuern, die unabhängig von den Landesdelegationen zur Unterstützung mit dabei sind. Der 25-Jährige hat vor sechs Jahren als Delegationsleiter angefangen, nun ist er bereits bei seinem zehnten Camp, erzählt er. Seine Eltern, die selbst bei CISV tätig sind, hätten ihm das vorgeschlagen, mittlerweile ist er von der Arbeit und den Zielen so angetan, dass er auch unbedingt beim ersten „Village“ in Lörrach mit dabei sein wollte.

Das Hauptziel, so bringt es Birgit Maier auf den Punkt, sei, „ein kleines Stück zum Weltfrieden“ beizutragen. Die ehemals langjährige Vorsitzende hat den Lörracher Ortsverein beziehungsweise „Chapter“, wie man beim CISV sagt, 1996 gegründet. Heute ist er einer von elf im gesamten Bundesgebiet und deckt den Großteil von Baden-Württemberg sowie den deutschsprachigen Raum in der Schweiz ab. Die Non-Profit-Organisation, die 1951 in den USA gegründet wurde, möchte durch den frühen interkulturellen Austausch Hemmnisse abbauen und internationale Freundschaften fördern. Auch OB Lutz betonte in seiner Rede, dass verschlossene Grenzen der falsche Weg seien.

Auf die Frage hin, was den Kindern hier bislang auffiel, kam die Grenze ebenfalls schnell zur Sprache. So zeigten sich die Kinder überrascht, dass man einfach in die Schweiz laufen kann. Auch die Palmrainbrücke von Weil nach Village-Neuf fiel auf, ebenso die Sauberkeit der Stadt. Bevor es aufs Rathausdach hochging, gab es für die Kinder Bildergebäck in Lerchenform sowie Gläser mit dem Stadtwappen als Erinnerungsstück. Maier zeigte sich hocherfreut über die Unterstützung der Stadt, aber auch der Landkreis und diverse Unternehmen und Organisationen würden bei der Umsetzung tatkräftig helfen: „Ein richtiges Lörracher Projekt“, sagte sie strahlend.

Zudem sei man froh, nach anderen Austauschprojekten und Camps nun auch genug Helfer vor Ort zu haben, um das Flaggschiff-Projekt des Vereins, das „Village“, durchführen zu können. Es wird zusammen gespielt, gebastelt, sich ausgetauscht und Theater gespielt. Dabei soll stets kooperatives anstelle von konkurrierendem Handeln im Vordergrund stehen. In durch die Landesdelegationen vorbereiteten Nationalabenden werden den anderen Kindern traditionelle Trachten, Tänze, Lieder und Spiele nähergebracht.

Die elfjährige Myriam aus München ist Teil der deutschen Delegation und zum ersten Mal dabei. „Wir haben eine Quiz- und Gameshow mit Zungenbrechern wie Streichholzkästelchen und Spielen wie Brezelschnappen vorbereitet“, erzählt sie.

Um all das zu planen, hat sich Maier bereits im Januar vergangenen Jahres zum ersten Mal mit dem Planungsteam, bestehend aus sechs Personen, getroffen. Zusätzlich zu den Jugendleitern wie Paulo und fünf deutschen Staff-Mitgliedern sind etwa 40 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, etwa für die Verpflegung. Der Musikverein Hauingen hat dabei seine Räume als Essensraum zur Verfügung gestellt. Am 9. August lädt das CISV „Parallex Village“ zum Tag der offenen Tür nach Hauingen ein, dabei werden die Delegationen ländertypische Stände vorbereiten. Außerdem sucht der Verein für das Wochenende vom 9. bis 11. August noch Gastfamilien, die je zwei Jungen oder Mädchen bei sich aufnehmen können.

Rückmeldungen zu Schlafplätzen und weitere Informationen bei Birgit Maier, E-Mail village.lo.2019@cisv.de