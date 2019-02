von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 muss die Berechnung der Grundsteuer neu geregelt werden, weil sie für ungerecht befunden wurde. Was bedeutet das für die Steuerpflichtigen – und was für die Städte und Kommunen, denen das Geld zufließt? Die Stadt Lörrach habe jedenfalls kein Interesse, da künftig mehr zu erlösen, sagt Kämmerer Peter Kleinmagd. Ihr Steuerungsinstrument ist der sogenannte Hebesatz.

Die Grundsteuer geht jeden an, auch Mieter, auf die Hauseigentümer die Steuer umlegen. Mit 9,1 Millionen ist der Einnahmeposten Grundsteuer für 2019 im Lörracher Haushalt vermerkt.

Von den Steuern, die allein den Kommunen zufließen, ist das die größte Position, sagt Peter Kleinmagd. Sie wird auf bebauten wie auf unbebauten Grund und Boden erhoben. Dabei ist die Grundsteuer A auf unbebauten Boden bisher „eine vernachlässigbare Größe “, erläutert der Kämmerer, 22 500 Euro werden das 2019 sein. Der Löwenanteil kommt aus der Grundsteuer B, die auf bebauten Grund erhoben wird. Sie wird nach Größe, Lage, Baujahr und anderen Parametern vom Finanzamt erhoben.

Ursprünglich sollte das alle sieben Jahre überprüft werden, sagt Kleinmagd – was sich als illusorisch erwies. Tatsächlich gab es Anpassungen nur bei Verkauf, Umbau und anderen Veränderungen. Genau da setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an: Die Wertentwicklung wurde bei der Erhebung der Steuer nicht systematisch berücksichtigt. Das müsse sich ändern.

Für die neue Grundsteuer werden verschiedene Modelle diskutiert. Beim einen würde unabhängig vom Wert des Objekts nur nach Fläche erhoben. Das werde von Vielen als ungerecht empfunden, weil damit ein Haus in München genauso besteuert würde wie ein gleich großes in Müllheim an der Ruhr. Das Reformmodell, das nun auf dem Tisch liegt, kombiniert einen Bodenrichtwert und einen Ertragswert. Den Bodenrichtwert, der laufend angepasst wird, ermittelt ein Gutachterausschuss unter Berücksichtigung der Umgebung und möglichen Verkaufserlösen. Basis des Ertragswertes ist die Nettokaltmiete, Zahlen dafür liefert das Statistische Bundesamt. Das ist noch nicht beschlossen, wird aber nach Einschätzung von Kleinmagd so oder so ähnlich kommen. Das Problem: Eine steigende Grundsteuer in eh schon teuren Städten treibt die Mieten weiter. Es wird diskutiert, dass die Steuer nicht mehr umgelegt werden darf – das würde aber, so sagt Kleinmagd, ins Leere laufen.

Für jedes Grundstück muss nach der Entscheidung für ein Modell, die nach Kleinmagds Einschätzung vor Ostern kommen werde, die Steuer vom Finanzamt neu berechnet werden. In den Ballungszentren werde man sich wohl auf höhere Beträge einstellen müsse, dazu gehört auch Lörrach. Allerdings habe jede Kommune mit dem Hebesatz ein Steuerungsinstrument. Das ist ein von der Gemeinde festgesetzter Faktor, mit dem die Steuersumme beeinflusst werden kann. Lörrach habe das Ziel, den Gesamtbetrag zu halten, aber nicht zu steigern – auch wenn es künftig für den einen teurer und für den anderen günstiger werden könne.

Seit der Erhöhung von 2017 liegt der Hebesatz in Lörrach bei 430 Punkten. Er liegt über dem von Weil am Rhein, aber deutlich unter Freiburg, wo dieser Satz 600 Punkte Beträgt. 200 Punkte sind das Minimum. Von den 1101 baden-württembergischen Städten und Gemeinden liegt Lörrach beim Hebesatz auf Platz 54, sagt Kleinmagd – das entspreche etwa der Stellung im Größenranking. Ein hoher Hebesatz sei Ausdruck davon, dass eine Kommune Zuzug habe und entsprechend Infrastruktur vorhalten müsse.

Noch könne er nicht einschätzen, wie viel Arbeit die Umstellung für die Stadt bringe, sagt der Kämmerer. Doch es werde wohl einiges sein. Neu eingeführt werde im Zuge der Neuregelung eine Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke, die brach liegen. Diese sogenannten Enkelgrundstücke und Spekulationsareale sollen künftig höher besteuert werden. Dies soll den Druck erhöhten, Boden für Wohnbau zu nutzen.

Das Thema sei auch in Lörrach relevant, meint Peter Kleinmagd. Doch die Zahl dieser Grundstücke sei vor Ort kleiner geworden.