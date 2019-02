von SK

Frau Burghart, „Die Rolle von Human Resource (HR) in der digitalisierten Arbeitswelt“, so lautete der Titel einer Veranstaltung des Bildungswerkes der Baden-Württembergischen Wirtschaft Im Innocel. Worum ging es?

Es ging darum, Unternehmen zu unterstützen, sich in Richtung Digitalisierung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterzuentwickeln. Die digitale Transformation erfordert eine umfassende Neuausrichtung von Inhalten und Organisationsstrukturen. Es geht darum, Strukturen im Unternehmen so zu verändern, dass es zur neuen Arbeitswelt passt. HR kann zum Treiber einer Unternehmenskultur werden, die Kreativität freisetzt und unternehmerische Eigenverantwortung stärkt. Das heißt auch, dass Unternehmen mit ihren Beschäftigten zusammen kreative Lösungen finden, wie die Arbeit zukünftig aussehen kann.

Sind Sie zufrieden mit der Resonanz?

Ja, es waren über 30 Personen aus allen Branchen da, sowohl Dienstleister als auch produzierende Unternehmen oder Verwaltungen.

Wie weit sind die Unternehmen in Lörrach bei der Digitalisierung?

Es gibt in Lörrach wie überall Unternehmen, die digital schon sehr gut aufgestellt sind. Eher traditionell geprägte Unternehmen haben manchmal noch nicht verstanden, wie wichtig es ist, sich auf den Weg zu machen. Je stärker sie vom Fachkräftemangel betroffen sind, desto mehr müssen sie nach Lösungen gerade im HR-Bereich suchen.

Der Referent Alexander Schmid-Lossberg, der den Digitalisierungsprozess bei Axel Springer begleitet hat, hat in seinem Vortrag die Veränderungen in drei Branchen aufgezeigt: Musik, Handel und Medien. Welche Branchen sind hier in der Region am stärksten betroffen?

Es sind eigentlich alle betroffen, produzierende Unternehmen genauso wie Dienstleister und Behörden. Auch im Gesundheitsbereich gibt es Themen, die man digital unterstützen kann.

Der Referent hat von einem „Kulturwandel“ gesprochen. Was konnten die Teilnehmer mitnehmen?

Die Netzwerkarbeit und das voneinander Lernen sind wesentliche Punkte. Über den eigenen Tellerrand hinaus schauen und sich austauschen. Nach innen und außen kommunizieren, wohin sich das Unternehmen entwickelt – auch die Beschäftigten mitnehmen und sich mit den Beschäftigten weiterentwickeln.

Was muss ein Arbeitgeber leisten – gerade auch, wenn er sein Unternehmen familienfreundlich führen will?

Er muss die Möglichkeiten aufgreifen, wie die Digitalisierung für die Beschäftigten genutzt werden kann. Heute kann von zu Hause oder mobil gearbeitet werden. Die Digitalisierung bietet Flexibilisierung: Mit kleinen Kindern können Arbeitszeiten flexibel organisiert werden.

Wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, kann auch mal von zu Hause gearbeitet werden oder die Arbeit für eine Stunde unterbrochen werden, wenn zum Beispiel die pflegebedürftige Mutter zum Arzt begleitet werden muss.

Trotzdem sehen viele Unternehmen die Digitalisierung als große Herausforderung – und jetzt sollen sie auch noch familienfreundlicher werden.

Ja, eine Herausforderung ist zum Beispiel der Datenschutz. Natürlich ist das schwierig, deswegen sind manche Unternehmen noch zurückhaltend. Hier muss man mit diesen Herausforderungen umgehen. Die flexible Arbeitsgestaltung hat einen großen Nutzen für Unternehmen und die Beschäftigten.

Die Digitalisierung wird überall vorangetrieben, jetzt auch an Schulen. Was raten Sie (künftigen) Arbeitnehmern?

Offen zu sein und keine Angst zu haben. Junge Familien können heute die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser organisieren, es gibt flexiblere Kinderbetreuung und die Technik, die das alles einfacher nutzbar macht. Überspitzt gesagt: Heute wählt nicht mehr nur der Arbeitgeber aus, wen er einstellt, sondern mittlerweile schauen die Bewerber: Will ich bei diesem Unternehmen beschäftigt sein? Was bietet mir das Unternehmen an? Sind beispielsweise die Arbeitszeiten flexibel?

Zur Person

Evi Burghart (61) vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft kümmert sich im Modellprojekt „familyNET 4.0“ um eine Verknüpfung von Digitalisierung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.