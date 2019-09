von Maja Tolsdorf

Lörrach – Der Schwimmmeister hat einen Arbeitsplatz mit Aussicht und Flair – und doch wollen diesen Beruf zu wenige ausüben. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister schätzt, dass deutschlandweit etwa 2500 ausgebildete Bademeister fehlen. In der Stadt ist die Personalsituation noch zufriedenstellend. Doch es mangelt an Nachwuchs, der nach der Ausbildung in Lörrach bleibt.

Während sich der Badegast an heißen Sommertagen im Parkschwimmbad mit einem Sprung ins Wasser abkühlen kann, muss der Schwimmmeister am Beckenrand schwitzen und konzentriert sein. Jederzeit muss der Fachangestellte für Bäderbetriebe, wie die Berufsbezeichnung des Bademeisters lautet, bereit sein, im Notfall jemanden zu retten. Sergej Gvozdev mag seinen Job. „Ich finde, das ist ein schöner Beruf und ein toller Arbeitsplatz. Wer hat solch eine Umgebung im Büro?“, sagt der Schwimmmeister. Zudem ist es während der Pausen, vor und nach Dienstbeginn auch für ihn möglich, sich im Becken abzukühlen.

Schwimmen ist vom Arbeitgeber erwünscht, denn der Bademeister muss sich fit halten. Einmal jährlich wird die Rettungstauglichkeit überprüft. In der Ausbildung wird zur Zwischenprüfung nach eineinhalb Jahren folgendes Können verlangt: mindestens 30 Meter Tauchen, in höchstens anderthalb Minuten 100 Meter schwimmen und in maximal anderthalb Minuten 50 Meter Transportschwimmen, wobei beide Personen bekleidet sind. „Die Kleidung zieht einen gewaltig runter“, sagt Bäderleiter Alexander Rudnick.

Die Stadtwerke achten auf ihr Personal: Mit Schirmen ist für Schattenplätze gesorgt, es gibt kostenlose Getränke, Sonnenbrillen, Mützen und Sonnencreme. Ein Schwimmmeister verdient zwischen 2000 und 3000 Euro brutto, wenn wie in Lörrach nach Tarif bezahlt wird. „Außerdem gibt es eine betriebliche Altersvorsorge und ein gutes Betriebsklima“, sagt Wolfgang Droll von den Stadtwerken.

In Lörrach haben die Bademeister dank des Hallenbads auch keine Saison-, sondern eine Ganzjahresbeschäftigung. Nicht gerade ein Pluspunkt sind laut Droll Schichtdienste, Wochenendarbeit und maximal zwei Wochen Urlaub am Stück im Sommer.

Doch an kühleren Tagen bestehe die Möglichkeit zum Freizeitausgleich.Noch sei die Personalsituation in Lörrach zufriedenstellend. Lediglich bei Urlaub oder Krankheit könne es eng werden, dann droht bei hohen Besucherzahlen die Schließung von Attraktionen. „Im vergangenen Jahr mussten stundenweise Sprungturm und Rutsche geschlossen werden“, sagt Droll. Daraus entstand die Idee der Unterstützung des Personals durch einen Sicherheitsdienst, der an besucherstarken Tagen auf den Liegewiesen unterwegs ist. Der Mangel an Bademeistern ist ein bundesweites Problem. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister schätzt, dass in Deutschland etwa 2500 ausgebildete Schwimmmeister fehlen. „Vor allem kleineren Schwimmbädern droht bei Personalmangel die Schließung“, sagt Droll.

So dramatisch ist die Lage in Lörrach nicht. Dennoch sind Wolfgang Droll und Alexander Rudnick mit Blick in die Zukunft besorgt. Derzeit sind in den Lörracher Bädern acht Fachkräfte, drei Rettungsschwimmer und zwei Rettungsschwimmer in Ausbildung beschäftigt. Damit ließen sich die Dienste gemäß der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Badewesen für das Lörracher Schwimmbad gut besetzen.Mangelsituationen entstehen laut Droll aber in Urlaubs- oder Krankheitszeiten. Mit Skepsis in die Zukunft blickt Droll, weil in den kommenden Jahren einige Kollegen in den Ruhestand gehen. Und vom Nachwuchs, der in Lörrach ausgebildet wird, folgten zu viele dem Lockruf Schweiz.

„Wir sind in der Situation, dass wir Leute brauchen“, sagt auch Rudnick.