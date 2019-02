von Thomas Loisl Mink

Lörrach (tm) Ausführliche Zeugenbefragungen und mehrfache Unterbrechung wegen Anträgen des Angeklagten: Turbulent ging am Montag der Prozess gegen einen 40 Jahre alten ehemaligen Angestellten eines Kreditinstituts weiter. Dem Mann wird vorgeworfen, Kreditgelder in Höhe von insgesamt mehr als 100 000 Euro veruntreut zu haben.

Ein 58-jähriger Zeuge war auf den Angeklagten nicht gut zu sprechen. „Ich war gutgläubig und habe ihm vertraut“, sagte er, doch er sei enttäuscht worden. Der Angeklagte war bei dem Kreditinstitut für Risikomanagement und Problemkredite verantwortlich. An ihn war der Zeuge geraten, als er seinen Kredit zur Hausfinanzierung nicht mehr bedienen konnte, weil er aufgrund eines schweren Unfalls lange arbeitsunfähig war. Er habe auch Schwierigkeiten gehabt, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Deshalb habe ihm der Angeklagte jeden Monat 4500 Euro auf sein Girokonto gutgeschrieben.

Diese 4500 Euro habe er dann jeweils am Bankschalter in bar abgehoben, wobei der Angeklagte immer dabei gewesen sei und die Auszahlung gegenüber der Kassiererin genehmigt habe. „Ich habe dann 800 oder 900 Euro für mich behalten zum Leben, den Rest hat er in ein Kuvert getan. Was damit passiert ist, weiß ich nicht“, sagte der Zeuge. Ein Angestellter des Kreditinstituts sagte, die Auszahlungen an den Zeugen korrespondierten mit Bareinzahlungen auf das Konto der Ehefrau des Angeklagten.

Allerdings habe sich der Zeuge auch keine Gedanken darüber gemacht, wo das Geld herkomme. Erst hinterher habe er bemerkt, dass das Volumen seines Kredits deutlich angestiegen ist, laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um 68 900 Euro. 58 500 Euro davon soll der Angeklagte für sich abgezweigt haben. „Er hat mir gesagt, was wir hier machen, muss geheim bleiben, nicht einmal meiner Frau dürfe ich davon erzählen, sonst kriege er Ärger mit seinem Chef“, sagte der Zeuge.

Der Leiter der Innenrevision des Kreditinstituts sagte vor Gericht, man sei durch den Hinweis einer Kollegin auf den Fall aufmerksam geworden. Beim zweiten Geschädigten, einem 65-jährigen Mann, der am ersten Verhandlungstag vernommen worden war, habe der Angeklagte zu Lasten des Kreditinstituts auf 13 000 Euro Zinsen verzichtet, außerdem sei dessen Kreditakte verschwunden. Daraufhin habe man alle Vorgänge, die der Angeklagte bearbeitet hat, untersucht und den zweiten Fall ausfindig gemacht.

Durch Gespräche mit den beiden Kunden sei herausgekommen, wie die Sache wohl gelaufen ist. Der Angeklagte habe immer wieder unzulässig die Kreditsumme der beiden Kunden erhöht. Bei Umschuldungen der Kredite sei einmal auf 13 000 Euro Zinsen verzichtet worden, weitere Zinsen von insgesamt 37 500 Euro seien nicht berechnet worden.

Angeklagter stellt Zeugen Fragen

Außerdem hatte der Angeklagte einem Kunden eine Löschungsverfügung über eine Grundschuld ausgehändigt, mit der er die Belastung seines Grundstücks um 25 000 Euro hätte reduzieren können. Der Bankmitarbeiter sagte, das habe der Angeklagte absolut ungerechtfertigt getan. Auf der Verfügung sei seine Unterschrift sowie eine zweite, die wohl frei erfunden sei, sagte der Innenrevisor.

Die beiden Kunden, deren Kreditsummen durch die mutmaßlichen Betrügereien des Angeklagten massiv in die Höhe gingen, haben bislang von dem Kreditinstitut keinen Ausgleich erhalten. Man wolle den Ausgang des Strafverfahrens abwarten, sagte der Innenrevisor. Indessen stellte der Angeklagte, der bereits am ersten Prozesstag einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt hatte, zu Beginn des zweiten Prozesstags einen neuen Befangenheitsantrag. Diesmal begründete er ihn damit, dass er am ersten Prozesstag einer Zeugin nicht alle Fragen habe stellen dürfen. Der Angeklagte sortierte während der Verhandlung laufend Blätter, machte sich Notizen und stellte den Zeugen viele eigene Fragen. Den Befangenheitsantrag stellte das Gericht zurück, darüber wird ein anderer Richter in den nächsten Tag entscheiden. Wegen des Antrags begann der eigentliche Prozess mit 75 Minuten Verspätung.

Fortsetzung in drei Wochen

Im Verlauf gab es weitere Unterbrechungen, weil der Angeklagte in zwei Fällen beantragte, Zeugenaussagen wortwörtlich zu protokollieren und zu verlesen. In beiden Fällen lehnte das Gericht nach einer Beratung die Anträge mit der Begründung ab, dass es auf den genauen Wortlaut nicht ankomme. Der Prozess wird in drei Wochen mit der Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt. Sollte dem Befangenheitsantrag allerdings stattgegeben werden, platzt der Prozess.