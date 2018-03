Lörrach Der Polizeikasper verlässt die Bühne

Wolfgang Ehrl, polizeilicher Verkehrserzieher im Landkreis, geht nach 43 Jahren in den Ruhestand.

Er verkörperte die Verkehrserziehung der Polizei wie kaum ein anderer, führte bei etwa 40 000 Grundschülern die Radfahrausbildung durch und bereitete unzählige Kinder mit dem Verkehrskasper auf ihr Dasein im Straßenverkehr vor – jetzt gab er seine Abschiedsvorstellung: Polizeihauptkommissar Wolfgang Ehrl, der das Gesicht und die Stimme des Verkehrskaspers war, tritt nach 43 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand. Der „Kasper“ wird ihn begleiten, da es ihn in dieser Form zukünftig nicht mehr geben wird, teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mit.

Ehrl war mehr als 30 Jahre im Verkehrserziehungsdienst der Polizei im Landkreis Lörrach tätig. Seine Versetzung vom Polizeirevier Schopfheim zur Verkehrspolizei 1987 war gleichzeitig die Geburtsstunde des Verkehrskaspers. Ehrl habe in der Verkehrserziehung seine berufliche Erfüllung gefunden. Seine Idee, das Puppenspiel als Medium für die Verkehrserziehung im Vorschulalter einzuführen, habe sich über die Region hinaus großer Beliebtheit erfreut. Ehrl trat mit seinem Verkehrskasper in Kindergärten, an Schulfesten, bei öffentlichen Veranstaltungen und großen Messen auf. Doch der Kasper war nur ein Teil der Verkehrserziehung. Deren Bedeutung nahm seit 1987 stetig zu, so dass der polizeiliche Verkehrserziehungsdienst im Landkreis nach und nach personell aufgestockt wurde und zuletzt vier Beamte umfasste. Sie schulten jährlich bis zu 2800 Schülerinnen und Schüler und bereiten jetzt pro Jahr etwa 1800 Viertklässler mit einer Radfahrausbildung auf die Teilnahme im Straßenverkehr vor. „Manchmal muss ich schon schmunzeln, wenn mir ein Kind Grüße vom Papa oder von der Mama ausrichtet, die selbst früher bei mir als Kinder in der Fahrradausbildung waren“, wir Ehrl in der Mitteilung zitiert.

Nach etwas mehr als 30 Jahren ist nun der Vorhang für den „Verkehrskasper“ endgültig gefallen. Ende März tritt Ehrl in den Ruhestand und der Verkehrskasper ist Geschichte. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich bei den vielen Kindergärten und Schulen zu bedanken, mit denen ich in all den Jahrzehnten hervorragend zusammengearbeitet habe“, betonte Ehrl bei seiner Verabschiedung.