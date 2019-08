von Peter Gerigk

Lörrach – Ob der Meeraner Markt ins städtische Märkte- und Zentrenkonzept aufgenommen werden wird, wie der Gemeinderat es 2016 beschloss, ist unsicher. Die Voraussetzung dafür ist die Umgestaltung des angegliederten Parkhauses und der damit verbundenen unbefriedigenden Verkehrssituation. Gespräche darüber zwischen der Immobilienverwaltung des Einkaufszentrums und der Stadtverwaltung Lörrach sind eingestellt. Sie konnten sich nicht einigen. Derzeit laufen Arbeiten, um die optische Erscheinung des Gebäudes außen und innen zu verbessern.

Das wird verändert

Der Meeraner Markt soll weiterentwickelt werden. Am Gebäude laufen die ersten Renovierungsarbeiten seit seiner Fertigstellung im Jahr 2002. Die in Luxemburg ansässige Eigentümerin, eine Fondsgesellschaft, beauftragte dafür ein Unternehmen mit dem Entwurf eines neuen Farbkonzepts. Außen kommt gerade ein Anstrich drauf, innen sorgen neue farbliche Akzente für Aufmerksamkeit bei Passanten. „Es war wirklich notwendig, da mal was zu machen“, stellt der als Bauleiter beauftragte Lörracher Architekt Christoph Geisel fest.

Der nun anthrazitgraue Dachanstrich außen am Gebäude wirke schicker als das bisherige Rot. Auffallend ist die Veränderung in der Mall im Obergeschoss, wo eine Dschungeloptik nun die Decke ziert, damit die Halle nicht nur als Durchgang wahrgenommen wird. Das Thema Urwald werde mit gestalterischen Elementen ausgebaut. Das Werbekonzept wird vereinheitlicht, die Beleuchtung ist auf LED umgestellt und kann unterschiedene Lichtstimmungen erzeugen. Beleuchtet wird auch der neue Schriftzug „Meeraner Markt“ außen am Dach je nach Tageslicht in unterschiedlicher Stärke. Er wird erst noch angebracht.

Die Sicht der Verwalter

Die Stadtverwaltung möchte, dass Eigentümer Melf Monti IV ins Parkhaus investiert. Wie die anderen öffentlichen Parkhäuser der Innenstadt solle es bewirtschaftet, ein Parkleitsystem installiert sowie die Zu- und Ausfahrt getrennt werden. Jana Verheyen vom Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle Retail Asset Management in Berlin, der den Meeraner Markt verwaltet, sieht dafür wenige Varianten. Sein von einem Verkehrsplaner entwickeltes Konzept, das eine Aufstellfläche im Parkhaus (statt außen) vorsehe, finde keine Zustimmung der Stadtverwaltung. „Ich hätte am liebsten ein vierstöckiges Parkhaus mit Bewirtschaftung und optimaler Ein- und Ausfahrt“, sagt Verheyen. Die beim Bau geschaffene Situation lasse sich nicht einfach ändern. Die Tragfähigkeit des Parkhauses erlaube keine Aufstockung, es gebe wenig Platz. Daher sehe sie nur eine bauliche Lösung: abreißen und neu bauen. „Das wäre für uns eine Mammutaufgabe.“ Es sei denn, beide Parteien zeigten sich kompromissbereit. Dazu kommt, dass der Bebauungsplan geändert werden muss. Sie sieht vor nächstem Jahr keine Möglichkeit, die Verhandlungen fortzusetzen: „2020 könnten wir die konkrete Planung angehen.“

Die Sicht der Stadt

Laut Oberbürgermeister Jörg Lutz könnte die Aufnahme in Märkte- und Zentrenkonzept am Parkhaus scheitern. Die Situation sei auch für Radfahrer unbefriedigend. Lutz stellt fest: „Wir können nur immer wieder die Hand reichen und sagen, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden.“ Die Verhandlungen seien wegen des mehrmaligen Besitzerwechsels seit Jahren kompliziert, weil die Kontinuität fehle. Auch Mieter wie Hieber‘s Frische Center seien unzufrieden. Kunden könnten zu Stoßzeiten schlecht parken, es gebe viele Falschparker. Die Stadt habe Planer beauftragt und pragmatische Vorschläge zur Verbesserung der verkehrlichen Situation gemacht. Diese Lösungen würden den Wegfall nur weniger Parkplätze kosten und seien finanziell machbar. Die Vertreter der Eigentümer seien aber nicht besonders motiviert zu investieren, solange das Einkaufszentrum laufe und der Leidensdruck der beteiligten Parteien nicht steige. Lutz betont, die derzeitigen Schönheitskorrekturen begrüße er, „aber ob das den Durchbruch für den Meeraner Markt bringt, dahinter kann man ein Fragezeichen setzen.“