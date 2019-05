von sk

Die Stadt Lörrach engagiert sich seit langem mit Partnern in der kommunalen Kriminalprävention. In der Kriminalstatistik 2018 sanken die Zahlen in mehreren Bereichen im Vergleich zum Vorjahr, es gab weniger Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle und Straßenkriminalität. Die Zahl der Diebstähle befindet sich sogar auf dem Zehn-Jahres-Tiefstand. „Wir erreichen eine große Bevölkerungsgruppe und freuen uns, dass dieses Engagement Früchte trägt. Wir bleiben dran“, bekräftigt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Diebstahlsdelikte und vor allem Ladendiebstähle nehmen in der Kriminalstatistik den größten Anteil ein. Insbesondere Ladendiebstahl wird von Experten als Einstiegsdelikt in eine kriminelle Laufbahn gesehen. Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr 2004 ein Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls ins Leben gerufen. In den sechsten Klassen der Lörracher Schulen wird seitdem ein Forumtheater mit Tempus fugit zum Thema aufgeführt.

Die Kriminalprävention hat neben der Reduzierung von Straftaten zum Ziel, das Sicherheitsgefühl und soziale Klima zu stärken. Hierfür wurden unter anderem die Projekte SIP Sicherheit/Intervention/Prävention und „keine Angst mit Zivilcourage“ sowie Faires Fahr‘n in Bus und Bahn ins Leben gerufen. Seit 2011 besucht das SIP-Team, das aus einem städtischen Vollzugsbeamten und einem Sozialarbeiter der Kaltenbach-Stiftung besteht, in den Sommermonaten Plätze, an denen sich Jugendliche treffen. Das Team arbeitet präventiv und sucht das Gespräch, um ein respektvolles Miteinander zu erreichen.

Das Projekt „keine Angst mit Zivilcourage“ ermutigt Schüler zum Einschreiten bei Gewalt oder Diskriminierung. In Zusammenarbeit mit Tempus fugit werden Schülern Themen wie Mobbing, Alkoholmissbrauch, Sachbeschädigung oder Diebstahl szenisch vorgeführt. Ziel ist die Stärkung des Selbstbewusstseins und das Üben von Verhaltensweisen in heiklen Alltagssituationen. „FFiBB“ ist das Projekt mit der längsten Tradition in Lörrach. Bereits seit 2002 werden Schüler im Landkreis zu Schulwegbegleitern ausgebildet. In mehreren Modulen werden den Schülern von den Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe, Polizei und Stadt Lernziele wie die Stärkung des Selbstbewusstseins, Förderung von sozialer Verantwortung und Zivilcourage vermittelt. Insbesondere im Hinblick auf die steigende Zahl von Einsätzen aufgrund von Streitigkeiten, Ruhestörungen oder Beleidigungen sind der Stadt diese Projekte sehr wichtig. Viele weitere Aktionen laufen unter der Koordinierungsstelle der kommunalen Kriminalprävention beim Fachbereich Bürgerdienste. Beispielsweise das Projekt „.compass“ zur Prävention schädlicher Mediennutzung, das von der Villa Schöpflin koordiniert wird.