von Peter Gerigk

Lörrach – Kaum jemand beneidet sie um ihren Job: Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes haben keinen leichten Stand. Handgreiflichkeiten seien sie aber selten ausgesetzt, sagte Martin Rösch, als er im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik mit Stephan Meier vom Fachbereich Straßen, Verkehr, Sicherheit über den Gemeindevollzugsdienst und die Bußgeldstelle berichtete. Laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic erwägt die Stadtverwaltung, die Grabenstraße rund um die Uhr überwachen zu lassen.

Das Klima auf der Straße

Rösch leitet das Team der Bußgeldstelle. Er erinnere sich an zwei körperliche Übergriffe in den vergangenen drei Jahren gegenüber Mitarbeitern des städtischen Messteams. Doch generell „herrscht kein aggressives Klima“. Die Mitarbeiter besuchen dennoch interne Schulungen für Strategien der Deeskalation. Denn dass es bei dem vielen Parksuchverkehr in der Stadt zu Handgreiflichkeiten kommen kann, sei nicht auszuschließen. In diesen Fällen helfe dem Aggressor kein Einlenken mehr. „Dann geben wir es an die Staatsanwaltschaft und stellen Strafantrag“, erläuterte Rösch.

Messteam auch in Stadtteilen

Auch der Eindruck, das Messteam konzentriere sich allein auf die Kernstadt, täusche. Die Kollegen seien nahezu täglich in den Stadtteilen präsent. Da sie kein erkennbares Dienstfahrzeug für die mobile Geschwindigkeitskontrolle verwenden, werde dies selten wahrgenommen – im Gegensatz zu den stationären Tempomesseinrichtungen, die in erster Linie der Abschreckung dienen, sind sie sozusagen im verdeckten Einsatz unterwegs. Ihre „Erfolgsquote“ darf als gut bezeichnet werden: Beinahe jeder zehnte Autofahrer, der von ihnen erfasst wird, fahre zu schnell und müsse mit einem Knöllchen rechnen. Rösch meinte, diese Quote gebe ihm zu denken.

Personelle Besetzung

Die Bußgeldstelle hat acht Vollzeitstellen, beim Gemeindevollzugsdienst arbeiten elf Mitarbeiter in acht Vollzeit- und drei Teilzeitstellen, das Mess­team besteht aus drei Vollzeitstellen. Die personelle Besetzung der drei Teilbereiche könnte sogar ausgebaut werden – die Arbeit würde nicht ausgehen. „Wir könnten locker vier Vollzeitstellen mehr beschäftigen, denn Lörrach wächst in den Ortsteilen“, wies Rösch auf den steigenden Kontrollbedarf hin. Die Stadtverwaltung spielt diese Möglichkeit gedanklich durch: Monika Neuhöfer-Avdic kennt den personellen Bedarf und sagte: „Wenn wir zum Beispiel die Fußgängerzone in der Grabenstraße ausweiten, müssen wir sie auch verteidigen. Wir überlegen, ob wir dort 24 Stunden überwachen werden.“

Rösch sprach ein Problem bei der Stellenbesetzung im Gemeindevollzugsdienst klar an: „Für uns ist es ein Makel, dass das kein Ausbildungsberuf ist und er das auch nicht werden soll. Das heißt, die nötige Vorbildung fehlt neuen Mitarbeitern“ – was sich in der Länge der Einarbeitungszeit ausdrückt. Ihr nötiges Wissen erhalten sie in Seminaren, Kursen und in der Praxis auf der Straße. Seminarinhalte sind auch Grundlagen der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Polizeirechts.

Die Aufgaben

Der Vollzugsdienst überwacht in erster Linie den ruhenden Verkehr, aber auch den fließenden Verkehr in der Fußgängerzone und in verkehrsberuhigten Bereichen. Seine Aufgaben sind vielfältig: Dazu gehören die Kontrolle der Räum- und Streupflicht, das Einhalten der Leinenpflicht, Tierfütterungsverbot, Betteln und Musizieren in der Fußgängerzone und Hilfe, wenn die Schließfächer oder Poller im Stadtzentrum nicht funktionieren. „Für alle anderen Aufgaben fehlt entweder die notwendige Erlaubnis des Regierungspräsidiums oder die hierfür notwendige Ausbildung“, steht in der Präsentation des Fachbereichs. Das Messteam verfügt über acht stationäre und zwei mobile Tempomessanlagen. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehört es, die stationären Messorte täglich zu kontrollieren und Fahrer zu ermitteln, um ihnen Bußgeldbescheide zukommen zu lassen – im Auftrag der eigenen Behörde und als Amtshilfe für andere Stellen.