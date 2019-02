von Willi Adam

Lörrach – Beim neuen Wohn- und Geschäftshaus „Lö“, das auf dem Gelände der früheren Post errichtet wird, sind bereits etwa 70 Prozent der Flächen vermietet. Vergeben sind Bereiche für einen Lebensmittelmarkt, für eine Drogeriekette, einen Gastronomiebetrieb und für einen Anbieter aus dem gehobenen Fitness-Bereich. Die Bauarbeiten sollen im März beginnen und bis zum Weihnachtsgeschäft 2020 abgeschlossen sein.

Zu den großen Mietern wird Edeka zählen. Die Handelsgruppe, die selbst Supermärkte betreibt, aber meist mit selbständigen Kaufleuten zusammenarbeitet, hat im „Lö“ 2300 Quadratmeter angemietet. Dies teilt Investor Dov Widerker mit. Wer genau diesen Lebensmittelmarkt führen wird, ist noch offen. Investor Widerker äußert sich dazu nicht, dies sei Sache von Edeka. Martin Henle, der im Stadtteil Brombach einen großen Edeka-Markt betreibt und demnächst an der Turmstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum „Lö“ ein kleineres Geschäft schließt, verhandelt in dieser Sache mit Edeka. Dies bestätigt er auf Nachfrage.

Er sei interessiert, aber es seien noch viele Fragen zu klären, weshalb er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkreter werden könne, sagte Martin Henle im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine weitere Handelsfläche im Wohn- und Geschäftshaus übernimmt die Drogeriemarktkette dm, die in Lörrach derzeit mit einem Markt in der Galleria Mendini (Chesterplatz) und im Einkaufszentrum Bärenfelser Straße vertreten ist. Die mit 2350 Quadratmeter bisher größte vermietete Fläche geht an das Wellness- und Fitnessstudio Verso. Unter diesem Namen baut die Unternehmensgruppe von Rudolf Plüddemann, zu der bereits die Rückgrat- und die Fitness-Loft-Ketten gehören und die jeweils auch schon in Lörrach vertreten sind, eine neue Premiumschiene auf. Ein Verso gibt es bereits in Denzlingen. Das Resort im „Lö“ wird laut Investor auch einen Pool erhalten.

Schließlich hat sich mit „L’Osteria“ ein großes Gastronomieunternehmen eingemietet (730 m2). Diese Firma, die vor etwa 20 Jahren in Nürnberg gegründet wurde, ist bereits mehrfach auch in Baden-Württemberg vertreten, hauptsächlich im Großraum Stuttgart, dort unter anderem im neuen Europaviertel beim Stuttgarter Hauptbahnhof neben dem Shopping-Center Milaneo am Mailänder Platz.

Für die restlichen Flächen im „Lö“, das sich bereits im Planungsprozess von einem reinen Einkaufszentrum hin zu einer gemischten Nutzung entwickelt hatte und das keine reine Mall sein wird, machen sich Investor und Betreiber keine Sorgen. Bis 2020 würden sich auch die restlichen Flächen des „Lö“ vermieten lassen, heißt es von Investorenseite. „Das ’Lö’ ist sehr gefragt“ – auch wegen der Mitarbeit des Lörracher Gestaltungsbeirats an der städtebaulichen Qualität, erklärte Dov Widerker. Noch immer gelte die Aussage des künftigen Betreibers ECE, der im vergangenen Sommer erklärt hatte, man stehe nicht unter Zeitdruck. „Wir werden mit ruhiger Hand die restlichen Flächen in den nächsten Monaten an den Mann bringen“, erklärt Dov Widerker.

Rohbauarbeiten sind vergeben

Man stehe mit namhaften Mietinteressenten im Gespräch. Die Auswahl mache man sich nicht leicht. „Die Zusammensetzung aller Mieter muss stimmig sein und zum Standort passen“, sagt Dov Widerker. Als Investor wolle er die Immobilie im eigenen Bestand halten, weshalb Nachhaltigkeit für ihn oberste Priorität habe. Deshalb sei die Wahl auf Edeka gefallen. Er hoffe, die Lörracher Bevölkerung sei mit dieser Entscheidung zufrieden. Es wäre auch möglich gewesen, an andere Lebensmittelhändler zu vermieten, die teilweise auch mehr geboten hätten, erklärt Widerker.

Die 59 Wohnungen in den oberen Stockwerken des „Lö“ übernimmt wie geplant die Wohnbau Lörrach als Generalmieterin, die Tiefgarage werden die Stadtwerke mit der Rathaus- und der Bahnhofgarage zu einem Verbund zusammenfügen. Die Rohbauarbeiten werden laut Widerker im März 2019 beginnen.

Der Auftrag für den Rohbau geht an die Firma Leonard Weiss. Zum Weihnachtsgeschäft 2020 soll das „Lö“ fertig sein. Man sei im Zeitplan und arbeite konstruktiv und pragmatisch mit der Lörracher Rathausspitze und den städtischen Gesellschaften zusammen.