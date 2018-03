vor 3 Stunden Ralph Lacher Lörrach Das gibt es auf der 35. Regio-Messe in Lörrach zu sehen und zu erleben

Die Regio-Messe in Lörrach hat bereits am Eröffnungswochenende zahlreiche Besucher gelockt. Bis 25. März präsentieren sich 500 Aussteller auf dem Messe-Gelände. Was es dabei zu erleben gibt, erfahren Sie hier.