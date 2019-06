von Thomas Loisl Mink

Lörrach – Wer traumatische Erlebnisse zu verkraften hatte, trägt Belastungen mit sich herum, die ihn im Alltagsleben beeinträchtigen. Das von der Diakonie getragene Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge im Landkreis Lörrach bietet Hilfen an und arbeitet mit viel Engagement und mit Erfolg daran, in solchen Fällen Verbesserungen zu erreichen. Dafür wurde es jetzt von Land Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Wie bereits berichtet, hat das Psychosoziale Zentrum beim erstmals durch das Land vergebenen Integrationspreis den ersten Preis in der Kategorie „Kinder und Jugend“ bekommen, freut sich die Leiterin Nazmije Mahmutaj. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

In Gruppentherapien und Einzelgesprächen befasst sich das Psychosoziale Zentrum mit Kindern und Jugendlichen, die aufgrund von Kriegserlebnissen, Gewalterfahrungen oder den Ereignissen der Flucht traumatisiert sind. Oft zeigen diese Kinder und Jugendliche deutliche Störungsbilder, die eine soziale Integration behindern können, wie Ulrike Kreis feststellt. Sie ist niedergelassene Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin und im Team für Supervision und Coaching zuständig und greift ein, wenn in den Gruppen Problemsituationen auftreten.

Während ihre Arbeit von den Krankenkassen bezahlt wird, arbeiten zurzeit 30 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich mit. Zuvor erhielten sie jedoch eine intensive Schulung und bekommen auch immer wieder Fortbildungen. Sie müssen sich auch verpflichten, bei den Therapiestunden immer dabei zu sein, da es für die Kinder wichtig ist, einen festen Ansprechpartner zu haben, zu dem sie Vertrauen fassen können. Es sind jeweils zehn Stunden; und diese beginnen und enden in der Gruppe. Dazwischen finden Einzelgespräche zwischen einer Helferin und einem Kind oder Jugendlichen statt. Bei Kindern wird mit einer Sandkiste gearbeitet, in der es Figuren aus allen Lebensbereichen gibt. Verschiedene Konstellationen bieten Anlass, auf die konkrete Lebenssituation einzugehen. Während bei den Kindern zehn in einer Gruppe sind, hat man bei den Jugendlichen die Anzahl reduziert. Hier wird mehr auf das Gespräch gesetzt und mit trauma-psychotherapeutischen Methoden gearbeitet.

Anfangs stellte sich das Problem, wie man mit Kindern und Jugendlichen therapeutisch umgeht, die nicht die deutsche Sprache sprechen. Doch die jungen Leute lernen die Sprache sehr schnell, so dass sich dieses Problem schon gar nicht mehr stellt, und auch die Kinder, deren Sandkisten-Setting gar nicht zwingend auf Reden angelegt ist, wollen reden, erzählt Ulrike Kreis. Bei den Jugendlichen ist man dazu übergegangen, nach Geschlechtern zu trennen, was dazu geführt hat, dass sie leichter aus sich heraus gehen. Die Aufgabe ist nicht immer einfach, die Traumata oft sehr komplex. „Oft sind es multiple Traumata, die wie Zahnräder ineinandergreifen“, berichtet Silvia Jäggle. Doch die Helfer werden nicht allein gelassen, es gibt Supervisionen, Fortbildungen und Vorgespräche, erklärt Nazmije Mahmutaj. Die Kinder füllen vorab einen Bogen aus, es gibt Elterngespräche und es wird geschaut, welcher Helfer könnte zu welchem Kind passen.

Neue Helfer jederzeit willkommen

Das ganze Projekt ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Es geht nicht um organisatorische Hilfen zur Alltagsbewältigung. „Wir versuchen, mit den Kindern und Jugendlichen eine positive Zukunft zu finden und die Erkenntnis, dass das eigene Leben Wert hat. Es geht darum, dass sie ihr Selbstwertgefühl neu entdecken“, sagt Dorothea Koelbing. Das nützt den jungen Leuten in jedem Fall, egal ob sie sich in Deutschland integrieren oder zurück in ihre Heimat gehen und dort am Wiederaufbau beteiligen wollen. Monika Bieber hat mitbekommen, dass die Kinder nach der Therapie häufig offener sind und sich im Umgang mit anderen leichter tun. Allerdings sind das Einzelbeobachtungen, eine förmliche Evaluation gibt es noch nicht, stellt Ulrike Kreis fest. Die Arbeit wird aber ständig beobachtet und weiterentwickelt, die Methoden angepasst.

40 Kinder haben von 2017 bis 2018 einen Therapieplatz erhalten. Die meisten kamen aus Syrien und dem Nordirak, 27 waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt, 13 waren 12 bis 18 Jahre alt. Das Projekt soll aber nicht ausschließlich auf geflüchtete Kinder ausgerichtet sein, denn es gibt durchaus auch einheimische Kinder mit traumatischen Erfahrungen.

60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hat das Psychosoziale Zentrum seit Ende 2017 ausgebildet, 30 sind aktuell noch aktiv. Neue Helferinnen und Helfer sind jederzeit willkommen, insbesondere Männer für die Gespräche mit männlichen Jugendlichen werden gesucht.