Das Café-Bistro Glashaus in Lörrach kann auf eine 12-jährige Geschichte zurückblicken

Das Integrationsunternehmen muss sich wirtschaftlich selbst behaupten, was erst seit einigen Jahren gelingt.

Das Café-Bistro Glashaus läuft gut, ist aber kein Selbstläufer. Das Integrationsunternehmen am Chesterplatz muss sich auf dem Markt selbständig behaupten. Nach der gerade abgeschlossenen Renovierung haben die Verantwortlichen von Glashaus, Lebenshilfe und Fritz-Berger-Stiftung Einblicke gegeben, wie es sich in den zwölf Jahren seit der Eröffnung wirtschaftlich und personell entwickelt hat.

Das Inklusionsunternehmen: Die Lebenshilfe gründete einst eine eigene Gesellschaft für den Gastronomiebetrieb. Der Lebenshilfevorstand ist der Aufsichtsrat dieser Regiointeg GmbH, die mit ihrem Hauptgeschäftsbereich Glashaus Mieterin der Fritz-Berger-Stiftung ist und sich selbst finanzieren muss. Helmut Ressel ist Geschäftsführer der Lebenshilfe und des Inklusionsunternehmens. Als dessen Betriebsleiter angestellt ist der Küchenmeister Thomas Bossert.

Zehn Menschen mit Behinderung arbeiten dort auf dem ersten Arbeitsmarkt, etwa die Hälfte von ihnen war früher in der Werkstatt der Lebenshilfe beschäftigt. Sie nutzten die Chance, einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Sechs von ihnen sind fast seit der Eröffnung des Glashauses dort angestellt. Sie arbeiten in der Küche und im Service und „sind mit dem Geschäft mitgewachsen und fast unersetzbar“, freut sich Bossert. Denn: Heute hier einzusteigen wäre für sie nicht mehr möglich, versichern er und Ressel. 13 Mitarbeiter des Glashauses haben keine Behinderung. Sie sind aber nicht pädagogisch ausgebildet, sondern gastronomische Fachkräfte. Etwa jeder Zweite von ihnen ist fest angestellt, die anderen sind 450-Euro-Kräfte. Darüber hinaus gibt es fast immer ein oder zwei Praktikanten im Haus. Das sind Menschen mit und ohne Behinderung, die sich in ihrer beruflichen Findungsphase befinden.

Die Fritz-Berger-Stiftung: Die Sozialstiftung des Landkreises und der Stadt Lörrach wurde 2002 gegründet. Ihr Namensgeber starb 1997 und hatte am heutigen Chesterplatz 6 – gegenüber dem Glashaus – einen Großhandel für pharmazeutische Produkte geführt. Die Fritz-Berger-Stiftung ist Teileigentümerin des Hochhauses am Chesterplatz. Darin befinden sich auch ihre Beratungsstelle i-Punkt und der Pflegestützpunkt des Landkreises. Sie sind Ansprechpartner für Fragen, die Alter, Pflege und Behinderung betreffen. Dazu bieten sie kostenlos Infos, Beratung und Vermittlungen. Das Glashaus „ist ein sehr wichtiges Element der Stiftung“, betont Regine Held, die Leiterin des städtischen Fachbereichs Recht, Stiftung und Baurecht. Die Miete im „deutlich vierstelligen Bereich ist zwar ein Stück weit sozialverträglich“, sagt Ressel.

Doch die Wirtschaftlichkeit hat Priorität. Held betont: „Das Glashaus ist für uns ein ganz normaler Betrieb.“ Denn die Stiftung ist darauf bedacht, ihr Vermögen zu erhalten. Andererseits sei man froh, dass es „nicht irgendein Betrieb ist“, denn es passt zum Stiftungszweck. „Wir sind stolz auf das Glashaus“, sagt daher Helds Stellvertreter Uwe Polinski.